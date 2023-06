Eine Klasse ist in Diablo 4 so mächtig, dass Spieler einen Weltboss in 15 Sekunden zerlegen

In Diablo 4 gibt es viele starke Builds da draußen, die Gegner und auch Bosse in Sekunden zerlegen. Ein Clip jedoch geht noch eine Stufe höher und demonstriert, dass eine Klasse sogar Weltbosse in kürzester Zeit in die Knie zwingt.

Um welche Klasse handelt es sich? Es geht hier um den Nekromanten oder auch Totenbeschwörer genannt. Die emotionslose Klasse ist für seine toten Kumpanen bekannt, die ihm bei seinen Kämpfen unterstützen.

Diesmal jedoch sind nicht seine Helferlein Stars der Show, sondern vielmehr der Knochenspeer, der für solch einen riesigen Schaden sorgt, dass sogar Weltbosse in wenigen Sekunden zur Ruhe gebettet werden. Wir zeigen euch, wie heftig dieses Build tatsächlich ist.

In 15 Sekunden aufgespießt – So stark ist der Necro

Der Reddit-User stso postete seine Beobachtung in einem Thread. In diesem wartete er auf ein Weltboss-Event mit acht weiteren Helden. Als der Boss sich formte, positionierten sich alle und machten sich bereit für den Kampf. Was danach folgte, könnt ihr im Clip sehen:

Der Boss konnte in weniger als 15 Sekunden gelegt werden. Als Reaktion auf diesen “Bosskampf” betitelte der Reddit-User sein Video mit “Jemand hat den Weltboss in 15 Sekunden geschmolzen”.

Nun könnte man Vermutungen anstellen, wer tatsächlich der Übeltäter war, doch viele sind sich in den Kommentaren einig: Es war ein Nekromant mit der Kernfähigkeit “Knochenspeer”.

Was sagen die Spieler auf Reddit? Viele sind sich einig und wissen, weshalb der Weltboss so schnell ins Grass gebissen hat. Reddit-User Speedyy81 meint: „Wie ich sehe, hast du einen Knochenspeer-Nekromanten getroffen“.

Weitere User stimmten dem zu und bekräftigen die These, indem sie ihre eigenen Erfahrungen mit ihren Totenbeschwörern teilen:

potato_nest_69 meint – „Dungeonbosse der Stufe 40 sind tot, bevor ich sie überhaupt sehe. Wenn ich durch den Flur gehe, aktiviere ich einfach ‚Knochensturm‘ und werfe zwei Speere.“

_skele_ fügt hinzu – „Knochenspeer ist bei weitem der OP-Nekro-Build. Summoner ist vergleichsweise eklig, besonders in WT4 und höheren NM.“

Shvabicu korrigiert – „Es ist nicht der OP-Build. Es ist der Build mit den meisten DPS, aber Infinimist ist besser für NM100-Abschlüsse.“

