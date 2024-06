Deutsche „Pokémon GO“-Legende mischt US-Meisterschaft auf, weil er ganz anders als die Amis spielt

Vor kurzem fanden die nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024, kurz NAIC, statt. Wir haben mit einem der wenigen deutschen Spieler vor Ort gesprochen, der mit seinem „europäischen Spielstil“ gerne für Verwirrung sorgt.

Was war das für ein Event? Die NAIC war die dritte und letzte Internationalmeisterschaft der Saison 2024. Über drei Tage hinweg traten zahlreiche Pokémon-Spieler gegeneinander an.

Konkurriert wurde in den Kategorien Pokémon Videospiel (Karmesin und Purpur), Pokémon TCG (Sammelkartenspiel), Pokémon UNITE und Pokémon GO.

Insgesamt traten über 4300 Spieler an.

Davon kamen 11 aus Deutschland.

Den besten Spielern winken dabei nicht nur attraktive Geldpreise. Sie erhalten auch sogenannte Championship Points, mit denen sie sich für die kommende Weltmeisterschaft qualifizieren können.

Die Pokémon-Weltmeisterschaft wird dieses Jahr in Honolulu, Hawaii, stattfinden:

„Ich mag es, Leuten eine Denkaufgabe zu geben.“

Um wen geht es? Cedric „Zzweilous“ Voigt ist ein deutscher Pokémon-GO-Spieler.

Er spielte schon auf einigen Turnieren und belegte zum Beispiel letztes Jahr den ersten Platz auf dem „Pokémon Go Special Event“ in Barcelona.

Auch in der GO-Kampfliga ist er sehr erfolgreich. Hier erreichte er erst vor kurzem den ersten Platz auf dem globalen Leaderboard.

Seit Pokémon GO 2022 Teil der internationalen Wettbewerbe wurde, ist Zzweilous schon dabei. Zu seinen ersten Erfahrungen in Amerika erzählt er:

Die ersten NAIC 2022 waren tatsächlich fast noch wie ein nationaler Wettbewerb der US-Amerikaner. Das hat mir das Leben etwas schwerer gemacht.

Denn nicht überall spielen Pokémon-Trainer gleich. Auch wenn es eine gewisse einheitliche Meta gibt, unterscheiden sich die Spielstile je nach Region:

Man sagt immer, die Europäer sind etwas risiko- und experimentierfreudiger, während die US-Amerikaner etwas konservativer daherkommen. Deshalb kann man schon sagen, dass mein Spielstil dem europäischen Mata-Game etwas mehr entgegenkommt.

Denn Cedric liebt es, mit ungewöhnlichen Spielentscheidungen zu überraschen.

Weil das in Europa gang und gäbe ist, frage ich mich immer: Welches weirde Pokémon packe ich jetzt in mein Team? Ich nehme mir das immer so ein bisschen als Challenge vor, nicht exakt das zu spielen, was jeder spielt.

Funktioniert das? Zwar ist Cedrics Spielstil deutlich risikoreicher, als der von vielen seiner Konkurrenten. Dennoch konnte er schon häufig unter Beweis stellen, dass er damit sehr erfolgreich sein kann.

„Ich würde fast behaupten: Das kann tatsächlich ein Vorteil sein“, erklärt er. Gerade mit Pokémon, die in der GO Kampfliga nicht häufig gespielt werden, seien viele nicht vertraut. Der Gegner wisse dann häufig nicht, was er dagegen tun soll. Und genau das gefalle ihm gut. „Ich mag es, Leuten eine Denkaufgabe zu geben“.

Auf der NAIC erreichte Cedric Platz 16. Damit war er nicht nur der einzige Deutsche, sondern sogar der einzige Europäer, der es bei Pokémon GO in die Top 16 schaffte.

Die Internationalität ist nicht selbstverständlich

Als Pokémon-Go-Spieler diese internationalen Unterschiede erleben zu können, ist etwas sehr Besonderes.

Auch wenn Pokémon GO bereits 2016 erschien, wurde es erst 2022 Teil der regionalen und internationalen Meisterschaften.

Gerade im Vergleich zu den Formaten Videospiel (VG) und Sammelkartenspiel (TCG) ist Pokémon GO daher noch sehr jung.

„Deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Spieler auch tatsächlich für das Spiel reisen und sich diese großen Communitys entwickeln, die dann auch internationalen Kontakt haben“, erklärt Cedric. „Deswegen finde ich es mega, dass hier noch ein paar andere Europäer am Start sind.“

Denn gerade das Treffen mit anderen Spielern, zu denen man sonst nur online Kontakt hat, ist das, was für Cedric Wettbewerbe wie die NAIC ausmachen.

Zwar können Pokémon-GO-Spieler also viele neue Bekanntschaften treffen. Anders sah es jedoch zuletzt mit neuen Pokémon in der Wildnis aus. Wir haben den Dircetor von Pokémon GO gefragt, warum das so ist: Director erklärt, wieso Pokémon GO 2024 kaum neue Pokémon in der Wildnis brachte.