„Würdet ihr das eure Schwester fragen?“ – Deutsche Twitch-Streamerin hat es satt, nach der einen Website gefragt zu werden

Die deutsche Twitch-Streamerin starletnova hat kürzlich mit einer Instagram-Story für Aufsehen gesorgt. In dieser wurde sie von einem Zuschauer gefragt, ob sie auch freizügigere Inhalte anbieten würde, woraufhin sie eine klare Meinung dazu äußerte.

Wer ist die Streamerin? starletnova ist seit mindestens 2016 auf Twitch aktiv. Doch erst im April 2020 hat sie richtig durchgestartet und sich seither einen festen Platz in der Szene erarbeitet.

Mit durchschnittlich etwa 1.000 Zuschauern in den letzten drei Monaten konnte sie sich eine Fangemeinde aufbauen. Ihre bevorzugte Kategorie ist „Just Chatting“, in der sie mehr als 1.400 Stunden gestreamt hat. Danach folgt das Spiel Valorant, das sie knapp 200 Stunden gestreamt hat (via Twitchtracker).

Neben ihrer Tätigkeit als Streamerin hat sie sich auch als Moderatorin etabliert und war bei den StreamAwards auf der Bühne zu sehen.

Worum ging es in dem Q&A? In einem kürzlich durchgeführten Q&A auf ihrem Instagram-Account hat starletnova fünf Fragen ihrer Zuschauer beantwortet. Dabei sorgte eine Frage besonders für Aufsehen und Diskussionen. Ein Zuschauer fragte sie: „Wirst du mal OF machen?“.

Was ist mit „OF“ gemeint? Mit „OF“ ist die Plattform OnlyFans gemeint. Das ist eine Plattform, auf der Content-Ersteller gegen Bezahlung exklusive Inhalte, oft in Form von freizügigen Fotos und Videos, anbieten können. Die Frage zielte darauf ab, ob starletnova plant, solche Inhalte anzubieten.

Eine klare Meinung von starletnova

Was sagt die Streamerin dazu? starletnova hat zu diesem Thema eine sehr klare Haltung. Sie erklärt, dass sie solche Inhalte noch nie angeboten hat und auch niemals anbieten wird. In ihrer Antwort sagt sie: „Ich finde es krass, dass man als Gaming- bzw. Lifestyle-Influencerin immer direkt mit Sexarbeit assoziiert wird.“

Die Streamerin berichtet weiter, dass sie täglich mehrfach nach solchen Inhalten gefragt wird. Sie stellt die Frage: „Checken Leute eigentlich, wie verletzend so etwas ist?“, und fügt hinzu: „Würdet ihr das auch eure Schwester, eure Cousine, eure Mutter fragen?“

Was sagt die Streamerin zu solchen Inhalten? starletnova betont, dass sie nichts gegen Frauen hat, die solche Inhalte anbieten. Sie respektiert deren Entscheidung, macht aber deutlich, dass dies nicht zu ihren eigenen Moralvorstellungen und Prinzipien passt.

Sie erklärt weiter, dass jeder, der sich ein wenig mit ihr als Person auseinandersetzt, schnell merken würde, dass solche Angebote komplett gegen ihre Überzeugungen gehen.

„Geld ist nicht alles, Freunde“, sagt starletnova

Was ist ihr Fazit? Zum Abschluss ihrer Erklärung sagt starletnova: „Geld ist nicht alles, Freunde“. Diese Aussage unterstreicht ihre Haltung, dass finanzielle Anreize sie nicht dazu bewegen können, gegen ihre Prinzipien zu handeln.

Die Streamerin hallo_alexa_ teilte starletnovas Instagram-Story auf X und schrieb dazu: „Für solche Storys liebe und folge ich Nova“. Diese Aussage findet breite Unterstützung in den Communitys. Viele loben starletnova für ihre klare Wortwahl und ihren Mut, offen über solche Fragen zu sprechen.

Auch andere Streamerinnen wie JenNyan haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie verkaufte eine Zeit lang freizügige Fotos auf OnlyFans und verdiente damit über 10.000 Euro im Monat. Doch auch diese Streamerin entschied sich schließlich, damit aufzuhören, um sich voll auf das Streamen zu konzentrieren und sich von solchen Inhalten zu distanzieren. Trotz ihres Rückzugs von OnlyFans wird JenNyan noch fast täglich danach gefragt.