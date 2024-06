„Ich kann nicht aufhören, sie zu nutzen“ – Experte zu Destiny 2 ernennt eine neue Pistole zur Nr.1 im Spiel

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Nintendo hat The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vorgestellt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was macht die Waffe so gut? „Der Ruf“ hat ein sogenanntes „Raketentragendes Gehäuse“ und verschießt Raketenmunition, die beim Einschlag explodiert und ordentlich Schaden verursacht.

Was sagt der Experte zur Waffe? Aztecross bezeichnet die Pistole „Der Ruf“ als die aktuelle „Nr.1 Waffe“ in Destiny 2 und sagt, die Pistolen mit Raketenunterstützung gehören zu den besten Waffen, die Bungie den Spielern jemals gegeben hat (via YouTube ). Im Verlauf des Videos zieht er das Fazit: „Ich kann nicht aufhören, sie zu nutzen.“

