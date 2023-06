Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 30.06.

Xur ist in Destiny 2 für seine wöchentlichen Besuche an öffentlichen Orten bekannt, wo er seine Exo-Waren anbietet. Doch das hat seinen Preis und Hüter müssen bereit sein, ihre legendären Bruchstücke zu tauschen. MeinMMO sagt euch, wo ihr das tun könnt und gegen was.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In dieser Woche staunte Xur nicht schlecht als der Streamer Asmongold Destiny 2 als pay-to-win deklarierte. Er hing sich damit an die extrem erfolgreiche Kritik des bekannten und langjährigen Destiny-Streamers Aztecross, der den Loot-Shooter zuvor als Mikrotransaktionshölle bezeichnete.

Auch das Powerlevel in Destiny ist nichts mehr wert, denn ein Statistik-Experte kommt zu der Erkenntnis, dass dieses von Bungie bereits unbemerkt abgeschafft wurde. Manche Spieler freuen sich darüber. Doch es gibt auch Hüter, die es geliebt haben, ihre Power bis zum Äußersten auszureizen.

Über all die Probleme wird auch in der Community geschimpft. Aber die Hüter haben dabei festgestellt, dass da inzwischen etwas Essentielles fehlt: Der persönliche Kontakt zu Bungie in Form eines Community Managers.

Diese Position hat der allgemeine Twitter-Account “Destiny2Team” übernommen, der sowohl unpersönlich als auch gesichtslos kommuniziert. Wohl auch als Schutz, weil es damit keinen direkten “Standard-Sündenbock” mehr gibt, den die Hüter haten können.

Wer nach dem ganzen Stress und Problemen erst mal eine Auszeit braucht, legte am besten eine ruhige Angelrunde in der Open World ein, um sich die letzte Exo-Waffe der Season 21 zu sichern.

Alle Infos zu Xur am 30. Juni 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur wird sich in der Regel an einem öffentlichen Ort in Destiny 2 aufhalten, der jede Woche wechselt. Die Hüter müssen ihn zum Shoppen also erst finden. MeinMMO postet euch jedoch stets kurz nach seinem Auftauchen den genauen Standort und was er im Angebot hat.

Hier befindet sich Xur: Nessus, in der Landezone Wächtergrab

Xur ist auf Nessus, in der Landezone Wächtergrab

Xurs Inventar vom 30.06 – 04.07. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur, der kosmische Verkäufer mit Hang zum Mysteriösen, kehrt mit einem verführerischen Angebot an exotischen Schätzen zurück. MeinMMO zeigt euch, was er zu bieten hat. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es euch gefällt.

Das ist Xurs Angebot an diesem Wochenende

Xurs Inventar vom 30.06 – 04.07.

Waffe: Scharlach, Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Helm des 14. Heiligen – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +8

Erholung: +11

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +9

Gesamt: 64

Jäger: Orpheuss Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +14

Erholung: +7

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +9

Gesamt: 66

Warlock: Nezareks Sünde – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +11

Erholung: +16

Disziplin: +16

Intellekt: +14

Stärke: +2

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungs-Set: Diese Woche erwartet euch das “Lichtvolk”-Set

Außerdem findet ihr im Angebot von Xur in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Auge des Sturms”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Gesetzloser”

Die Prüfungen von Osiris melden sich zurück in Destiny 2

Der 14. Heilige lädt euch zum PvE-Endgame

Der 14. Heilige steht bereit, um eure Nerven zu strapazieren und euch in den Prüfungen von Osiris auf die Probe zu stellen. Macht euch bereit für ein Feuerwerk an Frust, Flüchen und möglicherweise ein paar epischen Triumphmomenten auf dem Leuchtturm.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf der Map: Bannerfall

Bannerfall

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Für einen makellosen Lauf zum Leuchtturm erwartet euch nicht nur ein besonderes Emblem. Auch eine ganz spezielle Waffe, die ihr für sieben Siege bekommt, droppt als exklusive Meister-Version. Ihr könnt sie bis zum kommenden Dienstag, 04. Juli, um 19:00 Uhr erspielen.

Die Meister-Trials-Waffe dieser Woche ist: Erhabene Wahrheit

Die Handfeuerwaffe “Erhabene Wahrheit” gibt es als Meister-Version an diesem Wochenende

Fokussiert euch das, was ihr haben wollt: Durch das Fokussierungs-System können sich die Spieler auch alte Rüstungen und Waffen der Trials fokussieren, die sie haben wollen oder die ihnen noch fehlen.

Eure erspielten Prüfungs-Engramme könnt ihr dazu beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Außerdem hat Bungie für Season 21 den „Pass der Gnade“ verändert.

Der „Pass der Gnade“ verzeiht nun zwei Niederlagen, wenn man in der Woche noch nicht makellos war.

Erreicht man makellos beim Zurücksetzen des Passes, wird wieder eine einzelne Niederlage auf jedem Pass verziehen.

Dadurch bekommen alle eine bessere Chance, jede Woche zum ersten Mal makellos zu werden. Für diejenigen, die makellos werden können, ohne auf beide Verschonungen zurückgreifen zu müssen, gibt es zusätzliche Möglichkeiten, um zusätzliche Prämien zu erspielen, während ihr erster Pass makellos bleibt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 30. Juni 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 04. Juli 2023 um 19:00 Uhr.

Und wer sich wegen der Serverprobleme von Destiny 2 Sorgen macht – Bungie hat dazu inzwischen ungewohnt offen und transparent Stellung genommen:

Destiny 2: Hüter leiden unter frustrierenden Verbindungsprobleme, Bungie sagt woran’s liegt und wann’s besser wird