Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 27.10.

Xurs wöchentlicher Auftritt in Destiny 2 bringt Spannung und Geheimnis in das Spiel und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, begehrte Exotics zu ergattern. In diesem Artikel zeigen wir euch sein Angebot und wo ihr den Händler finden könnt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In der zweiten Halloween-Woche in Destiny 2 lag der Fokus klar auf dem Event. Die Hüter sammeln Süßigkeiten und auch Immaru, der wohl frechste Geist in ganz Destiny 2, hatte seine eigenen Pläne und hat etwas Gruseliges erschaffen. Was das genau war, könnt ihr in der aktuellen Event-Lore nachlesen, sofern ihr sie freigeschaltet habt.

Die Destiny-Redaktion von MeinMMO legte ihren Fokus diese Woche jedoch auf Exo-Waffen, denn es gibt in Destiny 2 Spieler, die weder Rüstungs- noch Waffen-Exotics nutzen. Und das, wo diese doch viel Spaß machen können und einige Funfakts besitzen.

Die Raidbosse in Destiny 2 kommen derzeit auch ins Schwitzen, denn ihnen wird mit einem alten Trick ordentlich eingeheizt. Einige Hüter haben sich dabei allerdings die Finger verknotet, sodass die Community nun über Nutzen und Auswirkungen diskutiert.

Für die Zukunft gab es auch schon ein paar kleine Neuigkeiten. Hier gab Joe Blackburn, der Game Director von Destiny 2, einen Ausblick auf das Rework des Shader-Systems.

Destiny 2 beseitigt nach 6 Jahren sein Farbenchaos: Bringt „endlich das, was in der Vorschau angezeigt wird“

Alle Infos zu Xur am 27. Oktober 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeit ist sein Laden geöffnet und alle Hüter von nah und fern können bei ihm exotische Gegenstände kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur ein Ereignis. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Locations an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch seinen Standort umgehend in diesem Artikel.

Hier befindet sich Xur: Im Turmhanger der Letzten Stadt

Xurs Inventar vom 27. – 31.10. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 27. – 31.10.

Waffe: Der Prospektor – Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Friedenswächter – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +3

Erholung: +28

Disziplin: +11

Intellekt: +10

Stärke: +12

Gesamt: 67

Jäger: Ahamkaras Rückgrat – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +3

Erholung: +18

Disziplin: +12

Intellekt: +2

Stärke: +18

Gesamt: 67

Warlock: Winterlist – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +28

Erholung: +4

Disziplin: +6

Intellekt: +2

Stärke: +23

Gesamt: 65

Legendäres Rüstungs-Set: “Opulenter Pirscher”-Set

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Fixer Zug .

Prüfungen von Osiris vom 27. – 31.10. – Maps, Waffe und Infos

Schafft ihr es in Trials jede Woche auf den Leuchtturm?

Das passiert am Wochenende im PvP: Die makellosen Hüter findet man im PvP bei den Prüfungen von Osiris. Diese Endgame-Herausforderung mit dem 14. Heiligen bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen und Trials-Cosmetics auf dem Leuchtturm abholen können.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 31. Oktober um 19:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Endloses Tal

Diese Woche zockt ihr auf der PvP-Karte “Endloses Tal”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr ebenfalls bis zum kommenden Dienstag, dem 31. Oktober um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Die Unsterbliche (Meister), Maschinenpistole

Die Unsterbliche (Meister), Maschinenpistole

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 27. Oktober 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 31. Oktober 2023 um 19:00 Uhr.

Übrigens, die kommende Meta im PvP von Destiny 2 steht jetzt bereits fest: Die giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt einen Katalysator, nachdem Spieler jahrelang gebettelt haben