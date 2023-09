Die giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt einen Katalysator, nachdem Spieler jahrelang gebettelt haben

In Destiny 2 hat Bungie in seinem neuesten TWaB-Post einige Neuigkeiten für den Loot-Shooter offenbart. Darunter gab es einen kommenden Katalysator, den sich viele Fans seit Jahren wünschen und das für die Waffe „Dorn“. Wir zeigen euch alles Wichtige dazu.

Was ist die Dorn? In Destiny 1 und 2 gibt es eine ikonische Waffe, die jeder gehört oder gesehen haben sollte und das ist die exotische Handfeuerwaffe „Dorn“. Dieses Werkzeug des Todes verschießt giftige Dornen auf seine Opfer und entzieht seinen Gegnern langsam Leben. Spieler haben schon in Destiny 1 die Waffe als ultimatives Schießeisen abgestempelt und damit viele Hüter mit wenigen Schüssen vernichtet.

Auch in Destiny 2 erhielt sie Eintritt, jedoch nicht so mächtig wie damals. Spieler haben sich deshalb oft einen Katalysator gewünscht, da der Waffe das gewisse Etwas gefehlt hatte, um mit den neuen Waffen mithalten zu können. Die Fans des Shooter haben viele Jahre gewartet, doch nun soll Schluss sein – Bungie hat einen Katalysator für Season 23 angekündigt und dieser ist sogar richtig gut.

Spieler hoffen lange auf einen Katalysator – Bald ist es soweit

Was hat Bungie angekündigt? Bungie hat im neuesten TWaB die Dorn als Ehrengast zu sich gerufen. Laut den Entwicklern war es nun an der Zeit, dass einer der ikonischen Waffen aus dem Loot-Shooter, einen Katalysator spendiert bekommt und welcher Kandidat wäre besser geeignet als die Dorn selbst.

Was kann der Katalysator? Der Katalysator spendiert Dorn 20 zusätzliche Punkte in Reichweite und Stabilität. Zudem erhöht sich die Reichweite sowie eure Mobilität und die Handhabung, wenn ihr ein Überbleibsel konsumiert oder einen Gegner eliminiert. Wie hoch diese Boni sind, ist noch nicht klar.

Was sagt die Community zum Katalysator? Die Spieler freuen sich an allen Ecken und Kanten des Loot-Shooters. Auf Reddit kommentieren die Spieler mit folgenden Aussagen:

GSAV_Crimson: „Das ist genau das, was ich vom Katalysator wollte. Es ist buchstäblich perfekt.“

iconorcz: „Ich habe das seit Forsaken hauptsächlich gezockt, es sieht so aus, als würde sich daran nichts ändern. Was für ein Katalysator, nichts ist besser, als mit Stats überhäuft zu werden.“

Neat_On_The_Rocks: „OH JA. Mit ‘The Final Shape’ streben sie zu 100 % nach Nostalgie. Sie führen neben The Final Shape absichtlich ein OG-Dorn-Meta ein. Ehrlich gesagt finde ich es genial. Dieser Katalysator ist alles, was die Dorn brauchte. […].“

Doch auch Experten wie Aztecross wissen jetzt schon, dass Dorn in Season 23 Meta sein wird. Dreht ihr also im PvP ab und an eure Runden, solltet ihr die Dorn im Hinterkopf behalten. Sie wird eine starke Option sein, vor allem, wenn ihr Druck auf eure Gegner aufbauen wollt.

Was haltet ihr vom Katalysator? Findet ihr die kommende Änderung stark oder habt ihr euch mehr erhofft? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

