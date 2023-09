Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 22.09.

Nachdem der Waffen-Exploit aus Destiny 2 endlich verbannt wurde, können die Hüter diese Woche wieder ihre normalen Herausforderungen wahrnehmen, wie ein Besuch bei Xur. Er wird bald ein Rework bekommen, aber bis dahin vertickt er noch seine exotischen Items an alle, die ihn besuchen wollen.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In Destiny 2 sorgte diese Woche nicht nur ein extremer Exploit aktuell dafür, dass Legendäre Waffen exotische Perks haben können. Doch Bungie hatte nicht nur damit alle Hände voll zu tun.

Beim Kampf gegen Cheater hat der Entwickler zudem mit AimJunkies einen der wohl härtesten Gegner bisher vor sich. Der Cheathersteller kämpft mit allen Mitteln gegen eine Verurteilung und will Bungies Kartenhaus jetzt sogar vor einer Jury zum Einsturz bringen.

Wer sich lieber aufs Gameplay in Destiny 2 konzentriert konnte sich jedoch ebenso freuen. Es gab einen ersten Developer-Ausblick auf die brandneuen Fähigkeiten im DLC “Die Finale Form” das im Februar 2024 erscheint.

Destiny 2: Alles zum „Die Finale Form“-DLC von 2024 – Release, Neue Fähigkeiten, Gegner und Editionen

Alle Infos zu Xur am 22. September 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter von nah und fern können exotische Gegenstände bei ihm shoppen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur weiterhin spannend und ein Ereignis. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los. Die Destiny-Redaktion hat allerdings schon lange einen Peilsender in seiner Kutte versteckt.

Hier befindet sich Xur: Im Turm der Letzten Stadt, genauer gesagt im Hangar

Xurs Inventar vom 22. – 26.09. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 22. – 26.09.

Waffe: Zerberus +1 – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Heilrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +20

Erholung: +3

Disziplin: +14

Intellekt: +6

Stärke: +9

Gesamt: 62

Jäger: St0mp-EE5 – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +2

Erholung: +19

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +10

Gesamt: 65

Warlock: Sternenfeuerprotokoll – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +28

Erholung: +3

Disziplin: +6

Intellekt: +18

Stärke: +8

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungs-Set: “Wilde Jagd”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Bewegliche Zielscheibe”

Prüfungen von Osiris vom 22. – 26.09. – Maps, Waffe und Infos

Die makellosesten Hüter findet man im PvP bei den Prüfungen von Osiris. Diese Endgame-Herausforderung bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen auf dem Leuchtturm abholen können.

Verdient euch in dieser Season ein bäriges Trials-Rüstung-Set

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 26. September aktiv.

Diese Maps sind aktiv: Pacifica und Javelin-4 (laut Pacifica und Javelin-4 (laut destinytrialsreport.com

Die PvP-Karte “Pacifica” Die PvP-Karte “Javelin-4”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr ebenfalls bis zum kommenden Dienstag, 26. September, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Erneut die Igneous Hammer, Solar-Handfeuerwaffe

Die Adept (Meister) -Version der Solar-Handfeuerwaffe “Igneous Hammer”

Fokussiert euch den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 21. September 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 26. September 2023 um 19:00 Uhr.

Dazu steht die kommende Meta im PvP von Destiny 2 jetzt bereits fest: Die giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt einen Katalysator, nachdem Spieler jahrelang gebettelt haben