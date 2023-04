Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 21.04

Es ist wieder soweit – Xur, der mysteriöse Agent der Neun, wird Destiny 2 seinen wöchentlichen Besuch abstatten. Obwohl viele Spieler sich wünschen, dass Xur für immer verschwinden würde, wird er euch trotzdem weiter mit seiner Anwesenheit beglücken.

Warum sind so viele Hüter so verärgert über Xurs Ankunft? Nun, es ist kein Geheimnis, dass Xur oft enttäuschende Gegenstände im Angebot hat. Trotzdem gibt es immer noch Spieler, die darauf hoffen, dass er diesmal etwas Nützliches dabei hat. Schließlich weiß man nie, welche Schätze er unter seinem Mantel verbirgt.

Also stellt sicher, dass ihr genug Legendäre Bruchstücke habt, um seine Waren zu erwerben, falls er mit einer Überraschung um die Ecke kommt. Wir schauen uns derweil an, was in dieser Woche so alles in Destiny 2 los war.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Am Dienstag wurde das große Midseason-Update für Destiny 2 veröffentlicht, das einige wichtige Änderungen und Verbesserungen ins Spiel brachte. Dazu gehörten unter anderem Optimierungen im Schmelztiegel und Anpassungen an Waffen.

Allerdings klang das Spiel danach auch etwas anders, wie manche Spieler feststellten. Und auch sonst war man mit dem Update so gar nicht zufrieden. Es brachte gefühlt mehr Fehler ins Spiel als behoben wurden.

Destiny 2: Kurioser Audiobug und weitere Fehler frustrieren Hüter und sorgen wortwörtlich für Kopfschmerzen

Zumindest beim exklusiven Event in Neomuna läuft es nun immerhin besser. Hier hat ein Spieler eine Option geschaffen, wie man das Event schnell aufspürt und damit die Spieler zusammenbringt.

Nun klappt es fast immer die 6 Minotauren zu erledigen und sich das garantierte Exotic zu sichern.

Hier können seit dem Update übrigens auch die neuen Lightfall-Exotics droppen, sodass man nicht mehr nur die Verlorenen Sektoren dafür farmen muss.

Zu guter Letzt hat Bungie auf das letzte Wort über Ekuegan, den gesperrten Streamer gesprochen:

Twitch: Streamer widmet Destiny 2 sein Leben, streamte über 14.000 Stunden – Schwört, er sei unschuldig, aber Bungie bannt ihn

Xur ist es egal, wer ihn mag. Sein Auftrag ist Exotics liefern, egal wie schlecht diese sind.

Alle Infos zu Xur am 21. April 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauf folgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO jedoch ist ihm stets zielsicher auf den Fersen und postet euch seinen Standort, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Hier befindet sich Xur dieses Wochenende: n.A.

Xurs Inventar vom 21. – 25.04. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Der Agent der Neun in Destiny 2, bietet den Spielern jede Woche eine zufällige Auswahl an exotischen Gegenständen zum Kauf an. Sein Inventar wechselt dafür immer und ihr könnt Exo-Waffen sowie Rüstungen von ihm erhalten, um eure Sammlung zu füllen.

Neben dem Verkauf von legendären Gegenständen bietet Xur jede Woche einzigartige Variationen von exotischen Gegenständen an, die in vergangenen DLCs verfügbar waren und nun nicht mehr erhältlich sind. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Waffen nur von Spielern erworben werden können, die auch die entsprechende Erweiterung besitzen.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Hüftfeuergriff”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Schnappschussvisier”

So würde es aussehen, wenn euch die passende Erweiterung zum Kauf fehlt

Prüfungen von Osiris vom 21. – 25.04. – Map, Waffen und Infos

Ab dem heutigen Freitag, den 21. April, können sich die Spieler in Destiny 2 auch wieder in den 3-gegen-3-Kämpfen der Trials oder auch “Prüfungen von Osiris” messen.

Was sind die Trials in Destiny 2? Die Prüfungen von Osiris sind ein wöchentliches PvP-Event, bei dem Teams aus drei Hütern in einem Turnierstil gegeneinander antreten, um den Sieg zu erringen. Es handelt sich hierbei um das Endgame im PvP und das findet jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und die greift, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. Dann pausiert der 14. Heilige zugunsten von Lord Saladin.

Welche Map ist diese Woche dran? Jedes Wochenende wird bei den Prüfungen von Osiris nur auf einer festgelegten Karte gekämpft, im Gegensatz zum normalen PvP, bei dem die Maps rotieren. Hüter müssen sich also auf diese spezielle Map konzentrieren und ihre Strategie entsprechend anpassen, um in den Kämpfen erfolgreich zu sein.

Die Karte dieser Woche ist: n.A.

Welche Karte wird wohl dieses Wochenende gespielt?

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 25. April, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: n.A.

Meister-Waffen gibts neben Dämmerungen auch aus den Trials

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 14. April 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 18. April 2023 um 19:00 Uhr.

Insgesamt ist Xur ein faszinierender Charakter in der Welt von Destiny 2, der immer wieder für Überraschungen und Enttäuschungen sorgt. Doch was denkst du über ihn? Bist du ein treuer Anhänger seiner exotischen Schätze oder denkst du, dass er seine Tricks überstrapaziert hat? Verrate es uns gerne in den Kommentaren.

Hast du in letzter Zeit Probleme mit dem Sound in Destiny 2? Dann könnte diesem Soundbug liegen:

