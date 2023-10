Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 20.10.

Xur schleicht sich heute wieder an die Destiny 2-Spieler heran. Mit dabei sein Koffer voller unheimlicher Exo-Geheimnisse. Damit bietet er den Mutigen und Neugierigen die Möglichkeit, in die finsteren Abgründe des exotischen Unbekannten einzutauchen und auch an Halloween bei ihm zu shoppen. MeinMMO enthüllt, wo er landet und was er an Exo-Schätzen verkauft.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Anfang dieser Woche hat der Game Director von Destiny 2 sein Versprechen an die Community eingelöst.

Ab sofort will er öfter den direkten Kontakt zu den Spielern suchen. Er ist vielleicht nicht der beste Spieler im Loot-Shooter, aber das macht nichts. Die Community hatte einige gute Tipps für ihn. Im Gegenzug verriet er ein paar Geheimnisse und kommende Details zum neuen DLC Die Finale Form .

Das Midseason-Update diese Woche brachte zudem nicht nur Waffen-, Rüstungs- und Fähigkeitsänderungen. Es gab auch einen unfreiwilligen Ausblick auf kommende Exo-Änderungen, die eigentlich noch geheim bleiben sollten.

Etwas kurios war in dieser Woche auch ein neuer Glitch mit dem Spieler in Destiny 2 nun die Zeit im Spiel, beziehungsweise Objekte komplett anhalten. Dazu gehören beispielsweise die Laufbänder im Gambit, die Fake-Alliance-Arena am Zielort Neomuna oder eben auch Spawntüren, aus denen sonst Unmengen von Gegnern stürmen.

Das war schon düster. Aber mit dem Halloween-Event wurde es dann noch düsterer. Das kostenlose Event brachte gruselige Outfits, einen schwarzen Leder-Shader für Waffen sowie jede Menge Süßigkeiten ins Spiel. Während das Event recht gleich geblieben ist, konnte eine Änderung trotzdem punkten. Halloween-Aktivitäten werden dieses Jahr von Immaru, Savathuns Geist, kommentiert und der scheucht euch Fleischbällchen ganz schön herum.

Alle Infos zu Xur am 20. Oktober 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeit ist sein Laden geöffnet und alle Hüter von nah und fern können bei ihm exotische Gegenstände kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur ein Ereignis. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Locations an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch seinen Standort umgehend in diesem Artikel.

Hier befindet sich Xur: Europäische Todeszone, Gewundene Bucht

Sucht Xur in der Europäische Todeszone, Gewundene Bucht.

Xurs Inventar vom 20. – 24.10. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 20. – 24.10.

Waffe: Arbalest – Linear-Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Helm des 14. Heiligen – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +11

Erholung: +11

Disziplin: +6

Intellekt: +20

Stärke: +6

Gesamt: 64

Jäger: Die Kanonenschützen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +18

Erholung: +2

Disziplin: +2

Intellekt: +10

Stärke: +20

Gesamt: 64

Warlock: Auge einer anderen Welt – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +2

Erholung: +24

Disziplin: +25

Intellekt: +2

Stärke: +6

Gesamt: 69

Legendäres Rüstungs-Set: “Braytech-Forscher”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Erster Schuss .

Prüfungen von Osiris vom 20. – 24.10. – Maps, Waffe und Infos

Seid ein gutes Team in den Prüfungen von Osiris und werdet unbesiegbar.

Das passiert am Wochenende im PvP: Die makellosen Hüter findet man im PvP bei den Prüfungen von Osiris. Diese Endgame-Herausforderung mit dem 14. Heiligen bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen und Trials-Cosmetics auf dem Leuchtturm abholen können.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 24. Oktober um 19:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Kernschmelze, Clovis Bray Anlage – Mars

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr ebenfalls bis zum kommenden Dienstag, dem 24. Oktober um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Unerwartete Rückkehr, Glefe (Meister)

Unerwartete Rückkehr, Glefe (Meister)

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 20. Oktober 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 24. Oktober 2023 um 19:00 Uhr.

Wie gefällt euch die Halloween-Woche in Destiny 2 und dazu die Sprüche von Immaru? Habt ihr damit genug zu tun oder seid ihr bereits mit allem durch? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Woche im Loot-Shooter so war.

