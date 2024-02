Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 16.02.24

Der kuriose und doch nützlichste Händler im Universum besucht die Hüter erneut am Freitag, um sie mit seinen Waren auszustatten. Xur ist sein Name und wo ihr dieses groteske Wesen in Destiny 2 finden könnt und was es diesmal zu bieten hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? In Destiny 2 nicht viel, doch bezüglich Neuigkeiten hat sich einiges getan. Solltet ihr unter den Spielern gehören, die wenige DLCs besitzen, weil sie zu teuer sind, könnt ihr jetzt ein Angebot von Humble Bundle wahrnehmen. Ihr bekommt 6 Erweiterungen für nur 20 €.

Zusätzlich arbeitet das Team hinter Destiny 2 an große Änderungen bezüglich des PvP. Es sollen Abklingzeiten von Fähigkeiten angepasst und das System hinter der Spezial- und Schweren-Munition überarbeitet werden. Die Änderungen treten im März in Kraft. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Alle Infos zu Xur am 16. Februar 2024 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? In den schattigen Ecken erscheint Xur regelmäßig, bereit, seine exotischen Waren an diejenigen zu verkaufen, die mutig genug sind, den Weg zu ihm zu finden. Er erscheint jeden Freitag um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Die Anwesenheit von Xur ist vor allem für neue Hüter von unschätzbarem Wert. Doch bevor man davon profitieren kann, muss man ihn erst einmal finden. Nach dem Reset um 18:00 Uhr könnt ihr eure Suche starten. MeinMMO verrät euch aber seinen Aufenthaltsort.

Hier befindet sich Xur: Auf dem Turm, im Hangar.

Xurs Inventar vom 16.02. bis 20.02. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist bekannt für seine einzigartigen und exotischen Gegenstände, die er jede Woche zum Verkauf anbietet. Sein Arsenal umfasst exotische Rüstungen, Waffen und Engramme, die den Hütern eine Vielzahl neuer Fähigkeiten und Taktiken verleihen können. In Season 23 könnt ihr bei ihm auch einige Legendäre Bruchstücke loswerden, da diese bald das Spiel verlassen.

Xurs Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Waffe: Lord der Wölfe – Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Gwisin-Panzerweste – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +19

Erholung: +6

Disziplin: +14

Intellekt: +13

Stärke: +2

Gesamt: 62

Titan: Wurmgott-Berührung – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +23

Erholung: +7

Disziplin: +2

Intellekt: +7

Stärke: +23

Gesamt: 68

Warlock: Felwinters Helm – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +29

Belastbarkeit: +2

Erholung: +2

Disziplin: +2

Intellekt: +29

Stärke: +2

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungs-Set: „Geglühter“-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit „Schnappschussvisier“.

Prüfungen von Osiris vom 16. – 20. Februar 2024

Der Weg auf den Leuchtturm für über 7 Siege in den Prüfungen von Osiris

Dieses Wochenende starten erneut die Prüfungen von Osiris, für alle Schwitzer und Teilzeit-Profis, die Lust haben, sich in intensiven Matches das goldene Ticket für den Leuchtturm zu sichern.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren.

Diese Map ist aktiv: Die Todeskliffs, auf der ETZ.

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 20. Februar 2024 um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Meister-Trials-Waffe dieser Woche ist: Auge von Sol, kinetische Sniper.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 16. Februar 2024, um 18:00 Uhr. Sie enden mit dem Weekly-Reset am 20. Februar 2024 um 18:00 Uhr.

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass erhaltet – auch wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.