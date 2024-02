Wer 6 Jahre DLCs in Destiny 2 nachholen will, muss 180 € zahlen – Aktuell gibt es sie alle für 20 €

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr vom Preis der 6 DLCs? Findet ihr, das ist ein Schnäppchen oder ratet ihr Neuligen vom Kauf ab? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Erst dann habt ihr Zugriff auf kosmetische Items, Waffen und einem Exo.

Das solltet ihr beachten: Destiny 2 befindet sich derzeit in keiner guten Lage. Das neueste DLC „Lightfall“ kam in der Community nicht so gut an. Die Story hinterließ einen schweren Cliffhanger und auch sonst weiß die Community nicht, ob der Loot-Shooter noch weiter existieren wird, nachdem das letzte DLC „Die Finale Form“ veröffentlicht wurde.

Zu guter Letzt könnt ihr mit dem 30-jährigen Jubiläum an einer tödlichen Gameshow teilnehmen und dort Preise von einem spektralen Ross ergattern. Alle DLCs bieten Inhalte, die euch bis zu 100 Stunden unterhalten können, solltet ihr euch in Destiny 2 vertiefen.

Was ist das für ein Bundle? Humble Bundle ist eine Seite auf der ihr öfters Angebote zu Spiel- oder Erweiterungs-Paketen für Steam finden könnt und das zu sehr günstigen Preisen. Diesmal gibt es ein Bundle für Destiny 2 mit 6 wichtigen DLCs (via humblebundle.com ). Folgende werden angeboten:

