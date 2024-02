Große Änderungen sollen in Destiny 2 das kriselnde PvP verbessern

Das PvP in Destiny 2 hat viele Baustellen, die Spieler zur Weißglut treiben. Aus diesem Grund soll nun eine große Überarbeitung her, die ihr im nächsten Monat ausprobieren dürft. Wir zeigen euch, was sich ändern soll.

Was ist das Problem im PvP von Destiny 2? Wer Destiny 2 schon seit vielen Jahren zockt, weiß wahrscheinlich, wie sich das PvP in dieser Zeitspanne entwickelt hat. Während zum Release alle Hüter noch mit doppelten primären Waffen herumrannten, werfen die Hüter nun mit Ultis oder Granaten um sich und verzichten komplett auf Waffen.

Bungie hat die Problematik im PvP lange beobachtet und bringt deshalb nach vielen Testversuchen Änderungen, die ihr im März begutachten könnt. Diese sollen viele Knackpunkte des PvP angehen.

Wenige Granaten und dafür mehr Leben

Was wird sich ändern? Einer der größten Änderungen sind folgende Punkte:

Eure Lebenspunkte werden erhöht – Von 70 auf 100 Punkte Schilde befinden sich bei 116-130 Punkten, je nachdem, wie hoch eure Belastbarkeit ist

Cooldowns von Fähigkeiten werden erhöht, erhalten dafür aber mehr Schaden Super 31 % mehr Schaden 20 % längere Cooldown Granaten 16 % mehr Schaden (nur Fluxgranate) 15 % längere Cooldown Nahkampf 16 % mehr Basisschaden 15 % längere Cooldown

Das System hinter der Spezial- und Schweren-Munition soll angepasst werden: Spieler spawnen zum Start mit soviel Munition, um zwei Hüter erledigen zu können Munition kann nur aufgefüllt werden, wenn man Aufgaben erledigt oder Kills mit primärer Munition kassiert Beim Ableben verliert ihr keine Munition mehr Verdiente Munition ist nun Runden übergreifend



Mehrere Waffenarten sollen zudem noch mehr Schaden austeilen, damit Spieler mit ihren hohen Lebenspunkten nicht allzu lange überleben. Trotz dessen sollen die Entwickler nun, dank der hohen Lebenspunkte, mehr Vielfalt haben, Waffen anpassen zu können. Mehr zu den Änderungen findet ihr im offiziellen TWaB-Post.

Wann treten die Änderungen in Kraft? Die Änderungen treten mit dem kommenden Update 7.3.5 in Kraft, das am 05. März veröffentlicht wird. Bis dahin dürft ihr euch schon auf die kommenden Änderungen freuen, denn diese werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das Geschehen im PvP schlagartig ändern.

Was haltet ihr von den Änderungen, glaubt ihr, sie werden großen Einfluss auf das Spielgeschehen haben? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Weitere Änderungen findet ihr hier: Destiny 2 kündigt 6 Buffs für Waffen und 5 Nerfs fürs PvP an – „Ich bin echt geschockt“