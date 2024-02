Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie wird das diskutiert? Die Details fehlen noch, aber schon jetzt gibt es einige Diskussionen. Vor allem, dass die Vex Mythoclast einen erneuten Buff erhält, findet man „interessant“: Ebenso wie man sich fragt, was Bungie mit Ex Diris vorhat.

Was ändert man am PvP? Hier verspricht Bungie 5 Probleme anzugehen, damit meinen sie es hagelt Nerfs:

Was für Buffs kommen? Am 5. März sollen folgende Waffen und Waffenarten Buffs erhalten:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to