Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 05.05

Xur, der mysteriösen Händler in Destiny 2, taucht heute wieder auf mit neuen exotischen Waffen und Rüstungen. Damit stets als erste wisst, wo Xur diese Woche zu finden ist und welche besonderen Items er im Angebot hat verraten wir es euch.

Hüter in Destiny 2 machen sich jedes Wochenende auf um Xur zu finden. Das mysteriöse Spaghetti-Gesicht und Agent der Neun bietet ihnen nämlich Exotics zum Kauf an. MeinMMO wird euch daher, wie jede Woche, verraten wo der geheimnisvolle Händler zu finden ist.

Aber zuerst werfen wir einen Blick zurück, was diese Woche alles in Destiny 2 passiert ist.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Zunächst hat die Community von Destiny 2 wieder praktische Apps erschaffen. Die neuesten sind sogenannte Loadout-Apps, die euch helfen eure Builds anzupassen oder zu optimieren. Auch wer noch gar keinen Plan hat, was er genau kombinieren soll wird dort schnell fündig und kann gut funktionierende Builds einfach nachbauen.

Auch wenn die Kooperation von Destiny 2 und Among Us etwas unterging, so versteckte Bungie dennoch einen geheimen Code zu dieser Zusammenarbeit im Spiel. Spieler konnten ihn entdecken, wenn sie ein spezielles Abzeichen untersuchten.

Bungie selbst konnte einen weiteren Schlag gegen Cheatanbieter erringen. Dem Entwickler von Destiny 2 wurde dabei so viel Geld zugesprochen, dass man sich damit 240.000-Mal das Lightfall-DLC auf Steam kaufen könnte.

Zu guter Letzt hat diese Woche jedoch eine Meldung aus Bungies neuesten Blogbeitrag erneut für weiteren Unmut bei den Spielern gesorgt:

Destiny 2 will künftig 20 % mehr Geld für neue Seasons – Fan stöhnt: “Dieses Spiel ist doch schon verdammt teuer”

Alle Infos zu Xur am 28. April 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO ist ihm jedoch stets zielsicher auf den Fersen und postet euch jeden Freitag seinen Standort, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Hier befindet sich Xur dieses Wochenende: Im Wächtergrab auf Nessus

Xur bunkert seit Jahren eure Münzen und Legendären Bruchstücke

Xurs Inventar vom 05. – 09.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Der Agent der Neun in Destiny 2 bietet den Spielern jede Woche eine zufällige Auswahl an exotischen Gegenständen zum Kauf an. Sein Inventar wechselt immer und ihr könnt Exo-Waffen sowie Rüstungen von ihm erhalten, um eure Sammlung zu ergänzen und Lücken zu füllen.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Exo-Waffe: “Der Königinnenbrecher” – Arkus-Linear-Fusuonsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: “Ewiger Krieger” – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +4

Erholung: +10

Disziplin: +6

Intellekt: +13

Stärke: +12

Gesamt: 61

Jäger: “Ophidia Spatha” – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +2

Erholung: +17

Disziplin: +2

Intellekt: +13

Stärke: +16

Gesamt: 65

Warlock: “Phönix-Protokoll” – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +8

Erholung: +11

Disziplin: +8

Intellekt: +23

Stärke: +2

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungsset:

“Simulator”-Set

Schaut euch das gesamte Angebot gerne auch im Video von Nexxoss-Gaming an:

Neben dem Verkauf von legendären Gegenständen bietet Xur jede Woche einzigartige Variationen von exotischen Gegenständen an, die in vergangenen DLCs verfügbar waren und nun nicht mehr erhältlich sind. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Waffen nur von Spielern erworben werden können, die auch die entsprechende Erweiterung besitzen.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Hüftfeuergriff”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Mörderischer Wind”

Schwitzige PvP-Kämpfe in den Prüfungen von Osiris

Makellos werden nur die beständigsten Hüter, die sich gegen alle Widrigkeiten behaupten können

Nach dem Eisenbanner sind Shaxx und der 14. Heilige wieder die alleinigen Chefs im PvP. Dieses Wochenende heißt es daher wieder: “Gewinnt in den Prüfungen von Osiris!”

Der PvP-Modus lässt in Destiny 2 die besten Hüter gegen einander antreten um eine perfekte Bilanz von 7 Siegen ohne Niederlage zu erreichen. Das Ziel dieser Herausforderung ist der Leuchtturm, ein exklusiver Ort, der nur den erfolgreichsten Hütern offensteht.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende festgelegte Maps, auf denen man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf den Maps: Javelin 4 und Rostlande

Die PvP-Karte “Javelin-4” sowie “Rostlande”

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden. Das sind nützliche Informationen für das gesamte Team.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

7 Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run

Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 09. Mai, um 19:00 Uhr erspielen.

Erspielt euch die Handfeuerwaffe “Erhabene Wahrheit” als Meister

Als Belohnung wartet eine Adept-Waffe, sofern ihr es mit makellosem Ticket in den Leuchtturm schafft.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: “Erhabene Wahrheit”, 140er-Handfeuerwaffe

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 05. Mai, um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 09. Mai um 19:00 Uhr.

Habt ihr schon einmal an den Trials teilgenommen oder seid ihr gerne ein Kunde bei Xur? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und welche Gegenstände habt ihr erworben? Wir würden uns freuen, eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren zu lesen.

Andere Dinge in Destiny 2 verändern sich auch. So wurde eine Waffe jetzt durch ein Update zum neuen PvE-Star: Destiny 2:

