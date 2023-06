Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 02.06

Es ist wieder Freitag und das bedeutet, dass der mysteriöse Händler Xur aus den Schatten herausgetreten ist, um den Hütern von Destiny 2 seine exotischen Waren anzubieten. Also seid bereit, eure Sammlung von exotischen Rüstungen und Waffen zu durchstöbern und Legendäre Bruchstücke dafür einzutauschen.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Das Eisenbanner-Event kehrte diese Woche zurück und bot den Hütern die Möglichkeit, in intensiven PvP-Kämpfen um Ruhm und Belohnungen zu kämpfen. Wie es sich für die entspannte Season 21 gehört mit dem Modus Kontrolle .

Zudem haben die Hüter eine alte Liebe neu entdeckt, weil Bungie sie mit 8 Buffs bedacht hat. Damit ist das alte Exo Dienstvergehen ein echtes Monster und kann sogar im Endgame punkten.

Doch auch andere Exotics sind zurück. So entdecken Spieler gerade Optionen mit der Arkus-Schrotflinte “Legende von Acrius” und nutzen den neuen, wenn auch hässlichen, Warlock-Helm Zenopath-Maske für Spurgewehre.

In der Lightfall-Story deutet sich immer mehr eine bestimmte Sache an, die man vielleicht sogar schon im ersten Trailer zum nächsten Destiny-2-DLC Die Finale Form gesehen hat: Der Fluss der Seelen . Über ihn erfährt Osiris von Nimbus und berichtet auch Ikora davon.

Alle Infos zu Xur am 02. Juni 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO ist ihm jedoch stets zielsicher auf den Fersen und postet euch jeden Freitag seinen Standort, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: In der Europäischen Todeszone, Gewundene Bucht

ETZ – Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 02.06 – 06.06. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Selbst im Lightfall-DLC wird Xur nicht müde, sein Geschäft zu betreiben. Das nette “Ich bin der Bote der Neun”-Gespräch gibts, wie jedes Wochenende, gratis dazu.

Und hier lohnt es sich durchaus mal genauer hinzuhören, denn die Neun scheinen bald eine größere Rolle in Destiny 2 zu bekommen. Zumindest wenn man dem Vagabunden in Season 21 glauben schenkt, dass sie schon immer wussten, wohin die Reise geht.

Xurs Inventar vom 02.06 – 06.06.

Waffe: Arbeitstier, Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Unbändiger Löwenstiefel – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +8

Erholung: +20

Disziplin: +20

Intellekt: +11

Stärke: +2

Gesamt: 67

Jäger: Äonenflink – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +11

Erholung: +11

Disziplin: +19

Intellekt: +10

Stärke: +2

Gesamt: 65

Warlock: Abendandacht von Radius – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +11

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +18

Gesamt: 63

Legendäres Rüstungs-Set: Simulator-Set

Xur verkauft neben den aktuellen auch Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Bewegliche Zielscheibe

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Gesetzloser

Lord Saladin wird das Wochenende im PvP herrschen

Dieses Wochenende müssen die Hüter auf die schwitzigen Trials des 14. Heiligen verzichten. Denn es ist Eisenbanner-Zeit und beide Events vertragen sich nicht zusammen.

Kämpft im Eisenbanner und werdet selbst zum Eisernen Lord

Anders als im PvP-Endgame, den “Prüfungen von Osiris” geht es im Eisenbanner jedoch nicht ums Gewinnen um jeden Preis, sondern auch um den Spaß an der Sache.

Das Eisenbanner erfordert Geschick, Strategie und vor allem Teamwork. Denn wer alleine kämpft, wird schnell merken, dass man schlechtere Chance hat gegen zusammenspielende Gegner.

Also schnappt euch eure Lieblingswaffe, heult im Rudel und zeigt allen, wer der wahre Herrscher des Eisenbanners ist.

Welcher Modus wird diese Woche gespielt? Derzeit könnt ihr im Eisenbanner “Kontrolle” erleben. Also ganz klassisch, was bei so manchem Hüter am besten ankommt.

Diesen Loot gibts im Eisenbanner: Im Eisenbanner können sich die Hüter viele Waffen verdienen und auch fokussieren.

Diese beiden Waffen gibt es derzeit im Eisenbanner der Season 21

So kehrt der Leere-Granatwerfer “Rabenschwarm” mit Schnellfeuergehäuse wieder zurück. Er ist mit Spitzgranaten ein Garant für hohe Schadenszahlen. Alle anderen Perks sind hilfreich, aber kein “must have”.

Zudem kommt eine neue Waffe ins Eisenbanner, welches ein Strang-Fusionsgewehr sein wird. Was es kann, werden die Spieler ab heute Abend entdecken können.

Dabei sorgt der Ursprungsperk „Schleichender Wolf“ dafür, dass ihr durch diese Waffen bei niedriger Gesundheit und erzielten Todesstöße gegen Hüter ein verbessertes Radar habt und aus dem gegnerischen Radar entfernt werdet.

Außerdem bietet Lord Saladin eine Rüstungsfossierung alter Seasons an, sodass ihr eure Sammlung nun auf direktem Weg vervollständigen könnt.

Wann endet das Eisenbanner offiziell? Die PvP-Aktivitäten von Lord Saladin enden mit dem Weekly Reset, am 06. Juni um 19:00 Uhr. Das ist auch der Abflugtermin von Xur.

Das waren bereits alle Infos zum Wochenende in Destiny 2 und dem Angebot von Xur sowie Lord Saladin. Speziell der Eiserne Lord erzeugt bei seinem Erscheinen eine angenehme Wettbewerbsatmosphäre, da die Spieler bei ihm in einer lockeren Atmosphäre als bei Trials um Ruhm, Ehre und exklusive Ausrüstung kämpfen.

Was sind eure besten exotischen Waffen oder Rüstungen, die euch Xur jemals gedroppt hat? Und welcher Modus ist euer Favorit im Eisenbanner? Teilt eure Gedanken, Erlebnisse und Empfehlungen gerne mit uns und der Destiny 2-Community.

Und vielleicht bleibt ja noch Zeit für eine kleine, entspannte Angelrunde:

Destiny 2: Spieler müssen zum ersten Mal seit Langem nicht grinden und freuen sich „Es ist so eine Befreiung“