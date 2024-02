Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 02.02.24

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 02. Februar 2024, um 18:00 Uhr. Sie enden mit dem Weekly-Reset am 06. Februar 2024 um 18:00 Uhr.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 06. Februar um 18:00 Uhr aktiv.

Was hat Xur im Angebot? Xur ist bekannt für seine einzigartigen und exotischen Gegenstände, die er jede Woche zum Verkauf anbietet. Sein Arsenal umfasst exotische Rüstungen, Waffen und Engramme, die den Hütern eine Vielzahl neuer Fähigkeiten und Taktiken verleihen können. In Season 23 könnt ihr bei ihm auch einige Legendäre Bruchstücke loswerden, da diese bald das Spiel verlassen.

Wann kommt Xur? In den schattigen Ecken erscheint Xur regelmäßig, bereit, seine exotischen Waren an diejenigen zu verkaufen, die mutig genug sind, den Weg zu ihm zu finden. Er erscheint jeden Freitag um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr.

Was ist diese Woche in Destiny passiert?

Der kuriose und doch nützlichste Händler im Universum besucht die Hüter erneut am Freitag, um sie mit seinen Waren auszustatten. Xur ist sein Name und wo ihr dieses groteske Wesen in Destiny 2 finden könnt und was es diesmal zu bieten hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

