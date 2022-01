Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 14.01.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was ist mit den Trials los? Bungie veränderte die Rotation der PvP-Modi so um, dass wenn ein Eisenbanner aktiv ist, keine Trials veranstaltet werden.

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Das ist sein Angebot, das er seit heute um 18 Uhr anbietet:

Verpasst ihn also nicht, manchmal ist ein Blick in sein zwielichtiges Angebot definitiv wert.

Wann kommt Xur? Xur wird jeden Freitag zum Daily-Reset um 18 Uhr sein Lager an einem zufälligen Ort aufschlagen. Er verkauft euch seine Waren, die er am Straßenrand aufgegabelt hat und macht sich dann jeden Dienstag zum Weekly-Reset um 18 Uhr aus dem Staub.

Darüber hinaus haben wir für euch einen Guide zu einem Build zusammengefasst . Solltet ihr also auf Schrotflinten und schnelle Superaufladung stehen ist dieser sicherlich ein Blick wert. Dazu wird der Komödiant benötigt, welcher sind momentan in der Dämmerung erspielen lässt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Die Story in Season 15 liegt abermals auf Eis und doch sorgte das Eisenbanner wieder für ein bisschen Abwechslung . Durch diesen Umstand wird es dieses Wochenende keine Trials geben. Nehmt also die Quest von Lord Saladin mit und sammelt eure übrigen Rüstungsteile des neuen Sets auf.

Xur stattet euch auch diesmal in Destiny 2 einen neuen Besuch ab, mit vielen Items in Sachen – Waffen und Rüstungen. Welche Items das Tentakelgesicht diesmal dabei hat erfahrt ihr wie immer pünktlich auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to