Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 24.09.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Spitzenloot bekommt ihr in den Trials diesmal so:

Legendäre Items: Xur bietet neu in Season 15 auch legendäre Items an, auf die wir gleich einen Blick werfen.

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt.

Das ist die Woche über geschehen: In Destiny 2 wurde diese Woche das neue Exotic “Agers Zepter” stärker, dank des neuen Katalysator. Wir haben hier direkt 3 starke Builds, mit denen ihr spielen solltet . Noch stärker ist die Vex Mythoclast derzeit – doch viele Hüter ärgern sich über 5 Monate Loot-Pech – ein Hüter will nun die Chance auf einen Vex-Drop errechnet haben.

In Destiny 2 steht heute, am 24. September Urgestein Xur auf der Matte. Der Händler hat Exotic und neuerdings auch zufällige legendäre Items im Gepäck. MeinMMO verrät euch alles zum Startort und dazu den Trials, die euch heute mit Experimenten und mehr Rang-Punkten locken wollen.

