Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Diese Builds sind alle auf die Supergewinnung getrimmt. Ihr könnt also beruhigt das neue Exotic „Agers Zepter“ testen und sie auch in ihrem neuen Feuermodus ausreizen. Durch diese vorgestellten Builds für jede Klasse, habt ihr sicherlich nun Optionen offen, wie ihr diese Waffe zum Guten nutzen könnt.

Durch das Aspekt „Diamantlanze“ könnt ihr auch zum Speerwerfer werden. Ihr tötet Gegner mit Stasis oder die eingefroren sind und werft den entstandenen Speer wieder in eine Gegnermasse. So habt ihr die Kontrolle über die Gegner.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das brauchen Jäger: Ihr benötigt eure Stasis-Super und as Exotic “ Fr0ST-EE5 “. So solltet ihr eure Aspekte und Fragmente wählen:

So spielt sich der Build: Durch das Fragment „Wispern der Verbundenheit“ in Verbindung mit Agers Zepter, generiert ihr Super-Energie beim Vernichten eingefrorener Gegner. Durch den exotischen Brustschutz „Mantel der Kampfharmonie“, bekommt ihr zusätzliche Super-Energie. Dafür müsst ihr nur Kills mit einer Waffe verursachen, die dasselbe Element wie die ausgerüstete Super hat.

Insert

You are going to send email to