Kaputtes Exotic in Destiny 2 pflügt Massen an Gegnern in Sekunden weg

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das Krasse hierbei ist, dass die Super auch davon betroffen ist. Falls euch also der Effekt des Nahkampfes oder der Granaten nicht ausreicht, zündet eure Dämmerklinge und lasst Gegner im Gift und an den Explosionen leiden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was muss ich tun? Ihr wählt den unteren Baum von der Dämmerklingen-Super aus und benutzt anschließend die Handschuhe. Wie der YouTuber Ehroar in diesem Video zeigt, haben die spawnenden Gegner keine Chance. Jeder brennende und vergiftete Feind beißt ins Gras und das im Sekundentakt.

Bungie hatte schon in der Vergangenheit viele Probleme mit den Exotics. Diese zu balancen ist eine wichtige Aufgabe, um ein Gleichgewicht der Waffen zu bewerkstelligen. Doch Bungie bekommt das in Destiny 2 nicht immer hin. Wir von MeinMMO zeigen euch welches Exotic diesmal für Chaos sorgen könnte.

Insert

You are going to send email to