Die neue 15. Season in Destiny 2 hat viele Änderungen an Waffen vorgenommen. Viele Exotics wurden generft andere, wiederum ordentlich aufpoliert. Wir von MeinMMO zeigen euch ein Exotic, das still und heimlich eine Besserung erhalten hat, die ihr kennen müsst.

Um diese Knarre handelt es sich: Die Waffel ist „Auserwählte des Reisenden“. Sie ist eine exotische Pistole, die ihren ersten Auftritt in Season 11 hatte. Es handelt sich hierbei um eine kinetische Pistole im Primär-Slot.

Das ist jetzt neu: Durch den Release von der Season of the Lost wurde dieser Katalysator ohne große Ankündigung mit in Destiny 2 geschmuggelt. Dieses Upgrade sorgt nun dafür, das die Pistole noch besser als zuvor ist. Da die Waffe ohnehin schon gut war, sorgt der Kat dafür, dass ihr einfach eine noch bessere Zeit mit dem Exo habt.

Verbessertes Exotic ist in Season 15 euer vollautomatisches Helferlein

In Destiny 2 können Spieler durch sogenannte Meisterwerk-Katalysatoren ihren mächtigen Exos noch den letzten Schliff verleihen, um sie so noch stärker zu machen. Nicht alle Exos besitzen schon einen Kat, daher freuen sich die Hüter jedes Mal, wenn weitere Waffen endlich ihre finale Form erhalten.

Was verbessert sich an der exotischen Pistole?

Perk “Osmose”: Die Granaten-Fähigkeit ändert den Schadenstyp der Waffe zu dem, der deinem Fokus entspricht – wirkt, bis du sie wegsteckst. Werft ihr eine Leere-Granate, verwandelt sich die Kinetik-Pistole also in eine Leere-Pistole.

Vollautomatisches Abzugssystem: Wenn man den Abzug gedrückt hält, wird diese Waffe vollautomatisch abgefeuert.

Durch den spendierten vollautomatischen Feuermodus sorgt Auserwählte des Reisenden nun nicht mehr für müde Finger, falls man dauernd ballert. Ihr könnt dadurch getrost den Finger am Abzug lassen und zuschauen wie Feinde Löcher spendiert bekommen.

Hier ist noch ein Video vom YouTuber Drewskys indem er euch die Pistole mit ihrem neuen Kat Waffe genauer analysiert:

Drewskys erwähnt, dass die Waffe ohnehin schon gut war aber durch den Katalysator noch besser wurde in PVE also auch im PVP.

Durch die einzigartigen Fähigkeiten von Auserwählte des Reisenden könnt ihr durch Kills Lichtladungen konsumieren. Das Verzehren der Lichtladungen lädt eure Fähigkeiten schneller auf. Somit profitieren viele Builds davon wie ein Stasis-Granaten Build für den Jäger oder ein Mini-Novabomben Build für den Warlock. Alles in allem wird das ganze mit dem neuen vollautomatischen Modus ergänzt, der müden Fingern vorbeugt.

Das sagt die Community zur Knarre

Viele Hüter haben von dem neuen Kat für das alte Exo gar nichts mitbekommen. Die Eingeweihten genießen die Auserwählte des Reisenden mit dem Upgrade aber in vollen Zügen. Die Pistole erscheint durch den Kat nützlicher und macht auch mehr Spaß im alltäglichen Gebrauch der Hüter.

Man rasiert mit dem vollautomatischen Modus ganze Gegner Massen, lädt nach, saugt die Lichtladungen auf und schmeißt Granaten. Alles in allem eine sehr gute Waffe und mitunter einer der besten Pistolen.

Hier nochmal eine Meinung von eines MeinMMO-Lesers zum Exotic:

Mein Loot-Highlight der Saison ist der neue Katalysator für die Auserwählte des Reisenden. Genial, einer der besten Katalysatoren im Spiel […] mit den aktuellen Season-Mods und der unbegrenzten Munition meine neue Lieblingswaffe gegen unaufhaltsame Champions. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal von einer Pistole sagen würde. Macht doch mal einen Artikel dazu. MeinMMO-User jolux lobte die Pistole

Neuer Katalysator für Auserwählte des Reisenden in Destiny 2 bekommen

So gibt es das Upgrade: Zuerst einmal müsst ihr die Waffe besitzen. Falls ihr die Waffe nicht besitzt, wird der Katalysator auch nicht für euch droppen. Doch wenn ihr sie besitzt, könnt ihr die Verbesserung durch das Abschließen von Vorhut-Strikes, Gambit oder Schmelztiegel bekommen.

Bungie sorgt dafür das der Kat für alle Spieler gleichermaßen erreichbar ist. Es handelt sich aber hierbei um einen RNG-Drop. Das heißt, falls ihr Glück habt, bekommt ihr den Katalysator sofort spendiert, falls nicht, müsst ihr so lange Aktivitäten abfarmen bis euch übel wird – die Drop-Chance scheint aber recht hoch zu sein.

Auserwählte des Reisenden in Season 15 bekommen: Ihr bekommt die Auserwählte des Reisenden im exotischen Kiosk auf dem Turm. Dafür werden Glimmer, Ressourcen und ein exotischer Code verlangt.

Was haltet ihr von der Exo „Auserwählte des Reisenden“ und dem neuen Katalysator? Hattet ihr schon die Möglichkeit die Pistole zu testen und wenn, ja wie gefiel sie euch? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr zum komfortablen Geheimtipp sagt.