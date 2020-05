Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 08.05.

Bei Destiny 2 steht heute, am 8. Mai, ein Besuch von Xur an. Der Händler bringt den Spielern wieder Exotics mit. Was hat er im Inventar und wo befindet er sich dieses Wochenende?

So sieht’s in Destiny 2 aus? Diese Woche hat das Finale des Hüter-Spiele-Events begonnen. Wer sich noch an den olympischen Wettkämpfen beteiligen möchte, hat noch bis zum 12. Mai Zeit.

Zudem steht bei Destiny 2 ein großer Wandel bevor. Jede Woche veröffentlicht Bungie neue Details über seine Zukunft und diesmal ging’s um Loot, das Everversum und wie man herausfordernde Aktivitäten wieder attraktiv machen möchte. Das könnte so einige Änderungen mit sich bringen.

Sogar Xur soll bald ein Update erhalten und so für Veteranen endlich wieder interessanter werden. Bevor es so weit ist, schauen wir aber, was Mr. Tentakel diesmal mitbringt.

Alle Infos zu Xur am 8. Mai 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Heute, um 19:00 Uhr, wird sich der mysteriöse Händler einen Planeten aussuchen und dort bis zum Weekly-Reset am 12. Mai verweilen und allen Interessenten seine Waren anbieten.

Xur genießt bei den Hütern Kultstatus, hat aber an Glanz verloren. Bald soll er sich wieder lohnen.

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt jedes Wochenende eine exotische Waffe, sowie für jede Klasse eine Exo-Rüstung mit. Sobald er seinen Platz gefunden hat, inspizieren wir sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse Händler diesmal zum Verkauf anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Wir werden euch in Kürze verraten, welche Location sich das Nudelgesicht dieses Mal ausgesucht hat.

Xurs Inventar vom 08.05. bis zum 12.05. – Alle Exotics im Überblick

Um kurz nach 19 Uhr, findet ihr hier alle Exotics aus dem Inventar von Xur.

Diese Mitbringsel sind aber gesetzt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungs-Karte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 01.05. – 05.05.

Welche Karte ist aktiv? Zusammen mit Xurs Ankunft wird auch entschieden, auf welcher Trials-Map ihr euch am Wochenende austoben dürft.

Ist diese Woche eure Lieblings-Map in den Trials am Start?

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen von Osiris starten heute, am 8. Mai um 19:00 Uhr und enden am 12. Mai, ebenfalls um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.