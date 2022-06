Destiny 2: Weekly Reset am 28.06. – Der letzte Albtraum wird bezwungen

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Diesmal ist Caiatl erneut dran, glaubt ihr, sie kann es schaffen, Ghaul in einen guten spirituellen Geist zu verwandeln? Oder glaubt ihr Calus hat das alles geplant und wird dafür sorgen, dass Caiatl in ihr Verderben stürzt? Lasst es uns wissen!

Mit Season 17 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

In Season 17 startet heute eine neue Woche in Destiny 2 und viele erwarten freudig, welches Ende Caiatl mit ihr Albtraum erwarten wird. Darüber hinaus erwarten euch noch weitere Inhalte in dieser Woche. Welche genau erfahrt ihr wie immer auf MeinMMO .

