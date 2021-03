Destiny 2 spendiert Exotics über Twitch Prime – So holt ihr euch den März-Drop

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Beachtet aber: Kündigt diesen Service unbedingt vor Ablauf der 30 Tage , solltet ihr diesen nicht länger nutzen wollen. Denn danach fallen monatliche Gebühren in Höhe von 7,99 € an.

Ohne Prime-Mitgliedschaft: Auch ohne bisherige Prime-Mitgliedschaft kann man durchaus an diesen Loot kommen. Denn Amazon Prime und/oder Prime Gaming kann man 30 Tage lang kostenlos und uneingeschränkt testen. Auf dieser Seite kann man sich dafür registrieren. Die einzige Voraussetzung: Ihr habt den Gratis-Test nicht bereits in Anspruch genommen.

Was ist der Twitch-Prime-Loot überhaupt? Bungie kooperiert seit November 2020 für ein weiteres Jahr mit Prime Gaming. Habt ihr eine aktive “Amazon Prime”- und/oder “Prime Gaming”-Mitgliedschaft, dann könnt in diesem Rahmen auf allen Plattformen einige zusätzliche Ingame-Belohnungen für Destiny 2 abgreifen – größtenteils Exotics.

