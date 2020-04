Analyse zeigt: So schlecht wie jetzt, gings euch mit Destiny 2 seit Jahren nicht

In Destiny 2 hat ein fleißiger Spieler 500.000 Posts statistisch ausgewertet und ein Stimmungsbarometer der Community für die letzten 2 Jahre erstellt.

Um diese Analyse geht’s: Aktuell hagelt es in Destiny 2 ordentlich Kritik, gefühlt kommt die Saison der Würdigen nicht gut bei den Spielern an. Ein Hüter wollte sich nicht auf das Bauchgefühl verlassen und hat eine Datenanalyse durchgeführt.

Dabei hat er aufwändig die Stimmung der Community der letzten 2 Jahre mit Google-Tools analysiert. Er ging bis zum Sommer 2018 zurück, also bis kurz vor dem Start der großen Forsaken-Erweiterung.

Via reddit veröffentlichte der Hüter marsman12019 seine Ergebnisse. In knapp 12 Stunden hat er 4.500 Upvotes gesammelt und in über 360 Kommentaren tauschen sich die User über seine Analyse-Ergebnisse aus.

Das zeigt das Stimmungsbarometer: Um die Stimmung und die gesammelten Daten zu verdeutlichen, wurden mehrere Grafiken erstellt:

Wir sehen auf der senkrechten Achse die Stimmung, horizontal sehen wir die verschiedenen Seasons und DLCs – links geht’s mit den Erscheinungen von 2018 los und endet rechts mit dem April 2020 und der aktuellen Season 10.

Hat Season 10 Probleme, weil Season 9 so stark endete?

Das ist interessant: Laut der Grafik durchleben wir aktuell ein Allzeittief, das Destiny 2 seit Beginn der Aufzeichnung erreicht. Selbst das unrühmliche Schwelgerei-Event aus 2019 kam insgesamt besser weg.

Interessanterweise war aber die Stimmung kurz vor dem Start der Season 10 so hoch wie nie. Dies hängt wohl viel mit den hohen Erwartungen zusammen die das Community-Event und die Rückkehr der Trials auslösten. So lässt sich der starke Abfall auch teilweise erklären – offenbar haben die haushohen Erwartungen einen tiefen Fall provoziert.

In der Schwelgerei wurde unter anderem das Granaten-Spamming verurteilt

So kam die Statistik zusammen: Nach eigenen Angaben wollte der Destiny-Analyst marsmann12019 überprüfen „ob wir wirklich in einem schlechteren Zustand sind, als in den vergangenen Jahren, oder ob wir alle nur durch eine rosarote Brille auf die Vergangenheit blicken“.

Dazu hat er sich durch fast 500.000 reddit-Posts gewühlt und die Stimmung der Beiträge bewertet. Das hat er mithilfe von „Google Cloud’s NLP Sentiment AI“ bewerkstelligt. Dort wurde die Titel der Posts von negativ bis hin zu positiv eingestuft und mit einem Wert von -1 bis 1 versehen:

-1 ist ein Titel mit extrem negativer Stimmung

0 wäre vollkommen neutral

1 erhält ein durch und durch positiver Titel

Als Beispiel für einen recht negativen Titel nennt er beispielsweise „Schmelztiegel-Matchmaking ist komplett kaputt“ – daher kommt der Post auf negative – 0,899. Wer gerne tiefer in die Materie eintauchen möchte, findet in dem reddit-Beitrag allerlei weiterführende Statistiken:

Daten, Daten und noch mehr Daten – Quelle: reddit

Besonders gelobt wird die sehr analytische Datenauswertung und offene Darlegung seiner Zahlen sowie der Vorgehensweise. Zudem freuen sich die Hüter über die vielen schicken, detailreichen und teils komplexen Grafiken.

Findet ihr es interessant, dass kurz vor Season 10 die Beiträge so positiv wie nie waren? Wie seht ihr das Stimmungsbarometer? Kann es jetzt nur noch bergauf gehen? Das Frühjahrs-Event 2020 steht übrigens in den Startlöchern und sieht mit seiner Wettkampf-Mechanik viel interessanter als letztes Jahr aus.