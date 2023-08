Destiny 2: Serverdown für Update 7.2.0.1 – Start der Season 22

Heute startet in Destiny 2 die neue Season 22, in der die Hüter erneut auf die Hexenkönigin, oder das, was von ihr übrig ist, treffen werden, um herauszufinden, ob sie ihnen im Kampf gegen den Zeugen helfen kann. Doch bevor es soweit ist, müssen wir euch noch auf einen längeren Serverdown aufmerksam machen.

Das müsst ihr heute wissen: Die virtuellen Schlachtfelder in Destiny 2 werden heute für einen längeren Zeitraum in Schatten gehüllt sein, um Platz für die Entfaltung von Neuem zu schaffen. Dafür steht die neue Season 22 bereits in den Startlöchern.

Der heutige Serverdown ist allerdings etwas anders, denn Bungie wird euch die Downtime ab 17:00 Uhr mit einem großen Showcase zu „Die Finale Form“ versüßen. Alle Infos dazu, die genauen Zeiten, Links und Twitch-Drops findet ihr in diesem Artikel: Destiny 2: Alles zum DLC „Die Finale Form“ von 2024

Während die meisten Details des DLCs „Die Finale Form“ noch unbekannt sind, gibt es bereits mehr Informationen über die Lightfall-Season 22.

Season 22 wird eine weitere neue Storymission zum Lightfall-DLC und saisonale Aktivitäten bieten.

Auch die Struktur der Season 22 wird grundlegend verändert, die Ritual-Playlisten optimiert.

Ein Exo-Missions-Rotator kommt ins Spiel, der neue craftbare Exo-Waffen bieten wird.

Das war jedoch noch nicht alles. Die restlichen Details zur Season 22 haben wir euch in dieser Liste zusammengefasst, damit ihr wisst, was euch erwartet. Dort gibt es auch die saisonale Rüstung zu sehen.

12 Updates, die Spieler in Season 22 von Destiny 2 erwarten

Doch bevor ihr die neue Season und ihre Herausforderungen zocken könnt, steht die Server-Downtime an. Wir sagen euch alles, was ihr über den Serverdown von Destiny 2 wissen müsst.

Wartung am 22.08. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter über die genauen Zeiten informiert. Die geplante Ausfallzeit beträgt derzeit 2 Stunden und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet zunächst die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Gegen 16:15 Uhr gehen die Server offline. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Season 22 Update 7.2.0.1 an den Start bringen. Es wird nach und nach ausgerollt, sodass die Spieler auf allen Plattformen es herunterladen können.

Um 17:00 Uhr startet Bungie dann die Preshow und um 18:00 Uhr beginnt offiziell das Showcase. Wer 30 Minuten zusieht kann zudem ein Emblem als Twitch-Drop ergattern.

Um 19:00 Uhr soll die neue Season 22 dann an den Start gehen.

Die Wartung wird im Anschluss noch bis 20:00 Uhr laufen, allerdings nur im Hintergrund.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem kann es heute durch das Update und den Start der neuen Season 22 zu längeren Einloggzeiten kommen. Ihr müsst also eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.



Bedenkt außerdem, dass Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem kann es heute durch das Update und den Start der neuen Season 22 zu längeren Einloggzeiten kommen. Ihr müsst also eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt. Wir empfehlen daher den Charakter, mit dem ihr in die Season 22 starten wollt, vor der Downtime ready zu machen.

Das ändert sich mit Update 7.2.0.1 in Season 22

Das sind die neuen Rüstungen der Season 22

Das bringt das Update 7.2.0.1 heute: Neben den inhaltlichen Neuerungen wird die Aktualisierung auch technische Änderungen enthalten. So wird Bungie sich mit den 7.2er-Updates darauf konzentriert, aktuelle Stabilitätsprobleme zu erkennen und zu beheben.

Bungie wird mit internen „Chaostests“ des neuen Codes beginnen, den man hinzugefügt hat, um weitere Verbesserungen vorzunehmen und die aktuellen Fehlerbehebungen zu überprüfen, die für die Season 22 und darüber hinaus geplant sind.

Ansonsten stehen noch diese Dinge noch auf der gezielten Liste der bekannten Probleme:

Bestimmte geehrte Zenturionen im verlorenen Sektor „Vergoldetes Gebot“ sind ungewöhnlich hell.

Die Schrotflinte „Windrose“ wird in den Sammlungen nicht angezeigt.

Die exotische Schrotflinte „Lord der Wölfe“ hat kein Hüftfeuerfadenkreuz.

Die Handfeuerwaffe „Letztes Wort“ fehlt das Magazin, so wie manchen Hütern als die Knöchel fehlen.

Es gibt einen Switch-Bug bei Waffen, der dafür sorgt, dass Scharfschützengewehre wie Maschinengewehre schießen und Spurgewehre mit Scharfschützengewehre nachladen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Falls ihr weitere Fehler im Spiel kennt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Beachtet auch: Mit dem Start der neuen Season werden die gesammelten Händler-Engramme wieder zurückgesetzt. Das bedeutet ihr müsst eure Engramme, die dort vielleicht noch lagern, vor der Downtime abholen und sie in Material umwandeln oder in euren Tresor bringen. Ansonsten gehen sie verloren.



Wird zurückgesetzt: Schmelztiegel, Vorhut, Trials, Gambit, Waffenmeister, Clan

Bleibt: Strategietisch, Sonarstation, Eisenbanner, Inventar

Unklar: Zielorthändler (Failsafe, Eris usw.), Kryptarch Rahool sowie Xur (Ewigkeit)



Solltet ihr zudem den alten Seasonpass der Season 19 noch nicht vollständig leergeräumt haben ist auch dies nur noch bis heute um 16:15 Uhr über euer Profil auf der Webseite von Bungie möglich.

Patch Notes für Update 7.2.0.1 in Destiny 2

Die Patch Notes verraten, was alles geändert wurde

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für Update 7.2.0.1 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

In dieser Box findet ihr den Link zu den Patch Notes, sobald sie veröffentlicht sind.

In der neuen Season 22 könnt ihr euch auf diesen Katalysator freuen:

Eine Waffe bekommt das aufwendigste Upgrade, das Destiny 2 je erstellt hat, macht bösen Nahkampfschaden