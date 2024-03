Neues Update in Destiny 2 soll einige der besten Waffen in der Geschichte des Loot-Shooter zurückbringen

Das neue Update „Into the Light“ soll euch in Destiny 2 einige der bekanntesten Waffen aus der Geschichte des Loot-Shooters zurückbringen. Welche das sind und warum sie so gut sind, erfahrt ihr bei uns.

Was ist das für ein Update? Es handelt sich dabei um das kostenlose Update „Into the Light“, das am 09. April starten soll. In diesem Update erscheint ein neuer Horden-Modus, in dem Hüter in der letzten Stadt gegen die Krieger des Zeugen kämpfen werden.

Zusätzlich werden viele Waffen, die langjährige Spieler mindestens einmal zu Gesicht bekommen haben, mit einer neuen Lackierung in den Loot-Pool geworfen. Wir zeigen euch, mit welchen ikonischen Waffen ihr rechnen könnt.

Vier ikonische Waffen sind schon bekannt

Welche Waffen wurden offenbart? Bungie hat ein Key-Art und einen Screenshot des neuen Horden-Modus in seinem TWaB veröffentlicht. In diesem werden die drei kämpfenden Klassen dargestellt, die eine neue Rüstung, sowie unterschiedliche Waffen mit sich führen.

Spieler haben sich die Bilder genau angeschaut (via reddit.com) und folgende Waffen entdecken können:

Fallende Guillotine – Ein Leere-Schwert mit Vortex-Gehäuse

Mitternachtsputsch – Eine kinetische Handfeuerwaffe mit 140er-Feuerrate

Hochofen – Ein kinetisches Impulsgewehr mit 450er-Feuerrate

Lunas Geheul – Eine Solar-Handfeuerwaffe mit 140er-Feuerrate

Warum sind die Waffen ikonisch? Bei der Fallenden Guillotine handelt es sich um einer der besten legendären Schwerter, mit denen man hervorragend Schaden an normalen Gegnern, sowie Bossen anrichten kann. Viele benutzten das Schwert, um Riven, den Raid-Boss vom „Letzten Wunsch“-Raid zu besiegen.

Der Hochofen galt zur Zeit der schwarzen Waffenkammer als Top-Wahl für den kinetischen Waffen-Slot. Die Waffe verhielt sich wie ein Häkke-Impulsgewehr mit 4-Salvenfeuer doch besaß die Stabilität eines Lasers. Leider fiel die Waffe dem Sunsetting zum Opfer und kann nun nicht mehr in höheren Schwierigkeitsgraden benutzt werden.

Zu guter Letzt kommen der Mitternachtsputsch und Lunas Geheul ins Spiel. Während der Putsch als eine exzellente Waffe im PvE zu den Vanilla-Zeiten von Destiny 2 galt, terrorisierte Lunas Geheul das PvP für mehrere Monate nach seiner Veröffentlichung.

Diese Handfeuerwaffe war an einer mühseligen Quest verbunden, in denen Spieler im Kompetitiv-Modus viele Kills und ein Ranking besitzen mussten, um sich das Schmuckstück zu gönnen. Hatte man die Waffe jedoch freigeschaltet, waren PvP-Matches kein Problem mehr.

Werden sich die Waffen lohnen? Das lässt sich noch nicht abschätzen. Für viele Neulinge werden die Waffen sicher interessant sein um diese nachzujagen, doch für langjährige Fans ist der Grind um dieselben Waffen kein Grund mehr Destiny 2 anzuschmeißen.

Es fehlen neue Schießeisen mit besonderen Designs und Effekten, die den Grind nach einem Godroll rechtfertigen. Neu lackierte Waffen tun dies nicht.

Werdet ihr euch die Waffen gönnen oder nur den neuen Modus antesten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

