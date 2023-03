In Destiny 2 gibt es jetzt NPC-Verbündete, die besser zocken als ihr und euch den ganzen Spaß nehmen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die Kabale gehen währenddessen aggressiv auf ihre Verwandtschaft los und machen ohne Unterlass Schaden. Den Hütern bleibt also nur noch vom Seitenrand dem Treiben zuzusehen und sich zu wundern, warum sie plötzlich nur noch die zweite Geige in Destiny 2 spielen.

So manchem Hüter passt das gar nicht, wie dem bekannten Destiny-2-Streamer Gladd. Er beschwert sich auf Twitter bei Bungie , dass die neuen Kabal-Verbündeten ihm nur im Weg rumstehen und er so nicht mehr spielen kann.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

In Destiny 2 gibt es seit Kurzem eine interessante neue Entwicklung: NPCs, die für Spieler das Spiel spielen können. Und das sogar oftmals effizienter als die Hüter selbst. MeinMMO zeigt euch, wie effektiv die neuen Verbündeten sind und warum die Spieler das so gar nicht witzig finden.

