Spieler fürchten um einen der wichtigsten Charaktere von Destiny 2 – Bungie reagiert

Lance Reddick, der Synchronsprecher einer der wichtigsten Figuren in Destiny 2 ist plötzlich verstorben. Spieler sind sich deshalb unsicher, ob Bungie nun Zavala aus dem Spiel streichen wird, doch die Entwickler beruhigen vorerst.

Lance Reddick ist verstorben, doch was passiert mit Zavala? Auch wir auf der MeinMMO hatten über den plötzlichen Todesfall vom Synchronsprecher Lance Reddick, in Destiny 2 auch bekannt als Commander Zavala berichtet. Viele Hüter ehrten den ikonischen Destiny-Fan mit Besuchen im Turm und vielen Beileidsbekundungen in verschiedenen Social-Media-Kanälen.

Viele Spieler fragen sich jedoch, was mit Zavala passieren werde, wenn die Stimme hinter dem eisernen Titanen nicht mehr sprechen kann. Bungie müsste eine schwierige Wahl treffen und den Commander entweder neu casten oder mit einem Tod aus dem Spiel streichen.

Bungie hat sich deshalb nochmal in ihrem TWaB mit dem Todesfall von Lance Reddick befasst und versucht euch nun zu beruhigen.

Zavala bleibt vorerst noch in Destiny 2

Was hat Bungie klargestellt? In ihrem neuen TWaB (via bungie.net) teilt Bungie nochmal ihre bewegenden Worte bezüglich der Zusammenarbeit mit Lance mit. Dabei stellt Bungie vor allem klar, dass sie Lance Reddick mit seinen kommenden Leistungen und Auftritten ehren werden, die er vor seinem Tod noch erbracht hatte.

Im Grunde bedeutet das, dass die Entwickler noch einige Dinge aufnehmen konnten, die in zukünftige Seasons und womöglich auch im letzten DLC “The Final Shape” ihren Platz finden werden.

Eine Stimme, die so schnell nicht vergessen wird

Wird Zavala etwas in Lightfall zustoßen? Das können wir so noch nicht beantworten. Bungie hat mit einer unerwarteten Wendung in Season 20 gezeigt, dass auch weitere Charaktere in Destiny 2 ihr plötzliches Ende finden können. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass eine so wichtige Person wie Zalava nicht am Ende der Licht- und Dunkelheitssaga anwesend sein wird.

Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos denkt somit, dass Zavala eventuell mit einem glorreichen Ende in The Final Shape sterben könnte, um sich als ikonischer Hüter und Legende ins Gedächtnis kommender Hüter zu verankern.

Was glaubt ihr, wie Bungie Commander Zavala fortführen wird? Glaubt ihr, es wird einen Recast geben oder denkt ihr, Zavala wird mit einem Feuerwerk verabschiedet? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!