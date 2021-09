In Destiny 2 verkauft Xur richtig starke Items. Besonders eine Waffe ist ein Pflichtkauf, der aktuell im PvP richtig aufräumt. – seid schnell.

Darum schnell zu Xur: Der Händler bietet eine Waffe, die ihr nicht verpassen solltet und die aktuell zum besten gehört, was ihr im PvP ausrüsten könnt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um seine Exotics, sondern um eine legendäre Knarre, von der gerade geschwärmt wird.

Ihr habt noch Zeit bis zum 21. September um 18:59 Uhr. Dann ist, wie jeden Dienstag, der neue Weekly Reset und Xur verschwindet bis zum Wochenende und hat dann ein frisches Inventar.

Was ist ein God-Roll? In Destiny 2 bezeichnet man Waffen oder Rüstungen als God-Roll, wenn sie die perfekte Kombination aus Perks und Statuswerten für eine Situation haben. Das sind die Items, die man jagt und dann das bestmögliche Exemplar hat.

Die wichtigste Zutat von Xur schnappen und im PvP aufräumen

Das ist der Pflichtkauf: Der Händler bietet euch günstig das legendäre Fusionsgewehr „Die wichtigste Zutat“ an. Die Waffe mit Arkus-Schaden gehört zu den präzisen Vertretern seiner Gattung und wurde in Season 15 ordentlich gebufft.

Aktuell ist das eine der besten PvP-Waffen in ganz Destiny 2 – wenn man den richtigen Roll hat. Und genau den bietet Xur euch einfach zum Mitnehmen an.

Diese Perks hat das Fusionsgewehr:

Rotpunkt-Mirko: Der zusätzlich Zoom gibt der Waffe mehr Reichweite, als Fusionsgewehren ohne Visier (Plug One.1)

Partikelrepetierer: Erhöht die Stabilität oder Projektionszünder für mehr Reichweite

Unter Druck: Mehr Stabilität und Präzision, bei wenig Munition im Magazin – da ihr mit 2 Schüssen spawnt, ist der Perk immer sofort aktiv.

Tipp mal an: Schießt ihr einen Schuss, ist die Stabilität und Präzision erhöht – das ist auch bei jeder Salve aktiv.

Meisterwerk: Stabilität

Jetzt kaufen und genießen: Die wichtigste Zutat von Xur.

So stark ist die Waffe: Auch Experten wie Fallout überschlagen sich mit Lobeshymnen für das Fusionsgewehr, das mit einem Roll kommt, den sie seit Ewigkeiten jagen (via YouTube). Aztecross ist überrascht, dass die wichtigste Zutat im PvP mit einem Schuss auf 23-25 Meter killen kann (Via YouTube).

In den momentan laufenden Trials (Prüfungen von Osiris) belegt die Wichtigste Zutat auch direkt den 6. Platz der tödlichsten Waffen:

Stolze 1,4 Millionen Kills gehen aufs Konto des Fusionsgewehr – das entspricht 2 % (via Trialsreport.com).

Die Plätze 3 und 4 verbuchen auch “nur” 1,4 Millionen Kills (Dunkelheit Voran und Erzählung eines Toten).

Damit ist die Waffe sogar nur ganz knapp hinter den Top 3 (Vex Mythoclast, Der Bote und Pikass), da die Plätze 3 und 4 auch “nur” 1,4 Millionen Kills verbuchen.

Meta-Waffen wie Lorentz-Antrieb und Felwinters Lüge sind knapp auf Platz 7 und 8 abgeschlagen.

Das einzige Fusionsgewehr, welches es mit Die wichtigste Zutat aufnehmen kann, ist das Exotic Vex Mythoclast. Doch das Teil ist derzeit eine ganz andere Angelegenheit.

Ist die Vex Mythoclast in Destiny 2 OP oder sind alle neidisch, die sie nicht haben?

Xur ist so spendabel wie noch nie – geht shoppen

Sichert euch auch diese Items: Xur ist diesmal spendabel und hat für jede Klasse und alle Spielweisen starke Waffen und Rüstungen dabei. Gebt also ordentlich Bruchstücke aus – wer weiß, wann das Nudelgesicht wieder solch ein geiles Inventar hat.

Alle Statuswerte der Items und auch Karten und Videos zu Xurs Fundort, findet ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 17.09.

Diese beiden Exotics lohnen sich:

Einäugige-Maske für Titanen mit 67er Statuswerten

Geomag-Stabilisatoren für Warlocks mit 67er Statuswerten

Die beiden Exo-Rüstungen haben zwar Hammer-Statuswerte, leider ist die individuelle Verteilung etwas ungünstig. Doch als Meisterwerk sind das stolze +79 ohne auch nur eine Mod zu nutzen.

Xurs Inventar bis zum 21. september.

Welche legendären Waffen sind nützlich? Habt ihr die Wichtigste Zutat gekauft, ja? Gut, dann habt ihr das Wichtigste erledigt. Doch auch diese Waffen sind richtig gut gerollt:

Düsteres Versprechen (140er Handfeuerwaffe) mit Großkalibergeschosse, Schnapsschussvisier und Messsucher ist ideal fürs PvP und ein 9/10 Roll für den Schmelztiegel.

Stahl-Sybil Z-14 (Schwert) ist zwar keine Fallende Guillotine, doch die Kombo aus Unablässige Treffer + Wirbelwindklinge ist auf Schwertern der God-Roll fürs PvE. Denn ihr baut schnell Bonus-Schaden auf und bekommt dafür sogar Munition zurück.

Letzter Dollar (120er Handfeuerwaffe) war vor einigen Seasons quasi der alleinige Grund, warum Leute Gambit spielten. Mit Gesetzloser + Libelle ist der Roll gut fürs PvE, hinkt aber einer ordentlichen Schicksalsbringer weit hinter – wer nicht raidet, schlägt trotzdem zu.

Verpasst diese legendären Rüstungen nicht:

Jäger: Die Handschuhe mit +21 Mobilität sollten in keiner Sammlung fehlen, da die Assassinen stark von diesem Wert profitieren (62 totale Stats). Der Brustpanzer kommt +23 Erholung, ungewöhnlich für Jäger, aber eine gute Investition (63 totale Stats)

Warlocks: Die Handschuhe mit +19 Belastbarkeit und +16 Stärke sehen interessant aus, wenn man Nahkampf-Builds baut (62 totale Stats).

Titan: Der Brustpanzer kommt mit +23 auf Erholung und +21 auf Intellekt, sollte man einpacken (+60 totale Stats). Die Schuhe haben stolze +26 auf Intellekt und +15 auf Belastbarkeit und +16 auf Erholung (63 totale Stats)

Habt ihr Xur eure legendären Bruchstücke schon vor die Füße geworfen und habt euch die starken Rolls gesichert? Was haltet ihr davon, dass der Händler so ein Monster wie die wichtigste Zutat einfach an jeden verkauft – könnte das die PvP-Balance gefährden? Sag es uns doch in den Kommentaren.