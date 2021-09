Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 17.09.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Denkt ihr, dass Destiny 2 diese Woche den neu aufgestellten Trials-Rekord direkt wieder bricht? Welche Änderungen für den PvP-Modus wünscht ihr euch? Denk dran, schon bald startet testweise eine Solo-Playliste in den Prüfungen (Freelance), so wie ihr das vom Eisenbanner kennt.

Spitzenloot bekommt ihr in den Trials so:

Legendäre Items: Xur bietet neu in Season 15 auch legendäre Items an, auf die wir gleich einen Blick werfen.

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zur Ausrüstung und binden euch auch die legendären Items ein.

Selbst Xur hat in Season 15 eine kleine Änderung spendiert bekommen. Was bringt er wohl diesmal für Waffen und Rüstungen mit?

Heute gehen auch die Trials wieder an den Start. Der knallharte PvP-Modus ist nach seinem Rework so populär wie noch nie . Damit ihr noch mehr Spaß habt, hat Bungie auf euer Feedback reagiert und Änderungen eingebaut. Generell kann man sagen, dass nach Monaten des Jammerns die Spieler Destiny 2 wieder feiern.

