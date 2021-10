Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Wann kommen die gesperrten Sachen zurück? Das ist noch nicht klar. Nach eigenen Aussagen arbeitet der Entwickler Behaviour gerade an einem Hotfix. Es ist davon auszugehen, dass zumindest Mikaelas Perk in den nächsten Tagen wieder aktiviert wird. Ob die Überarbeitung der Maps auch so schnell vonstatten geht oder diese das ganze Halloween-Event über gesperrt bleiben, das bleibt wohl noch abzuwarten.

Kurz nach Release des neuen Patches muss Dead by Daylight viele Inhalte deaktivieren. Wir verraten, was da wieder im einzig wahren „Killer-Spiel“ los ist.

