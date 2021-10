Das Halloween-Event „The Midnight Grove“ in Dead by Daylight ist gestartet. Es winken viele coole Belohnungen – und Blutpunkte.

Erst vor wenigen Tagen erschien der Patch 5.3.0 in Dead by Daylight und brachte die neue Überlebende Mikaela Reid. Jetzt ist bereits das Halloween-Event aktiv und bringt neue Aktivitäten und erspielbare kosmetische Items mit sich. Wir verraten, was ihr zum Event wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Das Halloween-Event „The Midnight Grove“ bringt eine Reihe von Neuerungen, von denen Spieler profitieren und die sogar geringe Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Während des Events können überall auf der Karte Kürbisse erscheinen (in aller Regel an den ungenutzten Spawn-Punkten der Totems), die von Überlebenden und Killern zerstört werden können. Die Kürbisse gewähren bei Zerstörung zusätzliche Blutpunkte und manchmal einen „Trick“ (einen Debuff) oder einen „Treat“ (einen stärkenden Buff).

So kann das Zerstören eines Kürbisses für Überlebende entweder einen kleinen Speed-Boost auslösen oder aber verlangsamen.

Neuer Rift bekommt Bonus-Fortschritt: Fast zeitgleich mit dem Event startete auch der neue Rift „Crescendo“ – der Rift ist quasi der „Battle Pass“ von Dead by Daylight, der zusätzliche Cosmetics gewährt. Im Fokus stehen dieses Mal der Trickster und die Überlebende Yun-Jin Lee, die einige Cosmetics und jede Menge Story bekommen.

Besonders cool: Während des Halloween-Events gibt es Bonus-Challenges, die neue Outfits für den Doktor und Mikaela Reid, die neue Überlebende, gewähren – und das gänzlich kostenlos. Diese Bonus-Challenges gewähren gleichzeitig auch noch Fortschritt beim aktuellen „Crescendo“-Rift. Es lohnt sich also gleich doppelt, diese Boni mitzunehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gratis-Blutpunkte für alle: Wie bei Dead by Daylight üblich, gibt es beim Halloween-Event wieder deutlich mehr Blutpunkte. Das liegt vor allem an den neuen Opfergaben (Kürbissamen), die ihr in den meisten Blutnetzen findet. Diese verwandeln einige Generatoren und Haken in Event-Objekte, die bei Benutzung (Reparatur oder Aufhängen) zusätzliche Punkte gewähren.

Die Event-Generatoren erkennt ihr als Überlebende daran, dass sie mit einem kleinen Kürbis dekoriert und von Ranken umschlungen sind.

Die Event-Haken sind ebenfalls dekoriert, geben aber zusätzlich eine orange Aura anstelle der roten Aura für den Killer ab.

Zusätzlich dazu gibt es alleine fürs Einloggen während des Events satte 666.666 Blutpunkte. Als Bonus warten nochmal 200.000 Blutpunkte als kleine Entschädigung für einige Server-Probleme in den letzten Tagen. Das macht zusammen stolze 866.666 Blutpunkte.

Wie lange geht das Event? Das Halloween-Event in Dead by Daylight läuft für 2 Wochen, also bis zum 4. November. Die meisten Belohnungen lassen sich innerhalb weniger Stunden erspielen, wenngleich ein Teil davon erst in der 2. Hälfte des Events (also am 28. Oktober) freigeschaltet wird.

Ganz nebenbei ist Dead by Daylight gerade auf den meisten Plattformen im Preis drastisch reduziert. Wer also ein paar neue Freunde rekrutieren will, für den ist die gruselige Jahreszeit der beste Zeitpunkt.

Schaut ihr in das Halloween-Event von Dead by Daylight rein? Oder lockt euch das Horror-Spiel gerade gar nicht?