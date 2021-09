Dead by Daylight: Die Bodenluke (Hatch) wird massiv generft

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Zum anderen wird es keine Fälle mehr geben, in denen ein Überlebendee an der Hatch wartet, während der andere verbleibende Überlebende am Haken stirbt. Die Hatch erscheint nämlich erst, wenn der letzte Überlebende wirklich allein ist.

Außerdem wurden viele Addons der Seuche angepasst. So kann sie mit einem Addon nun dafür sorgen, dass ihr Spucken Überlebende nicht länger infiziert, dafür aber infizierte Objekte satte 40 Sekunden länger infiziert bleiben (also 80 Sekunden lang).

Die Entwickler von Dead by Daylight sprechen ausführlich über die Zukunft des asymmetrischen Horror-Spiels. Dabei werden sie sogar recht konkret und gehen einige der größten Probleme an. Nachdem vor einigen Tagen schon Überarbeitungen für den Fallensteller und das Gespenst angekündigt wurden, folgen nun zwei weitere Anpassungen: Todesbote (Deathslinger) und Seuche (Plague).

Dead by Daylight ändert eine ganze Menge am Spiel. Todesbote und Seuche werden überarbeitet – und die Bodenluke extrem generft.

