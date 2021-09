Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Im letzten Clip seht ihr eine Feng Min, die zusammen mit ihrem ganzen Team am Haken hängt. Sie riskiert die Selbstrettung (die nur 4 % Erfolgschance hat) – und es gelingt. Dank des Perks „Dead Hard“ entkommt sie dem ersten Schlag des Killers und es entbrennt noch eine finale Verfolgungsjagd. Zwar gelingt es dem Michael Myers, Feng nach kurzer Zeit niederzuschlagen, doch die stürzt genau auf die sich öffnende Luke zu und ihr gelingt die Flucht in letzter Sekunde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem er jedoch einen Treffer durch die Kettensäge erleidet, dreht sich Quentin herum, um auf den Killer zu zeigen – was er gleich bereuen dürfte. Denn durch das Stehenbleiben und Zeigen kassiert er sofort noch den zweiten Treffer und geht zu Boden. Andernfalls hätte er locker entkommen können, da der Killer eine ganze Weile in der „Tantrum“-Animation gefangen wäre.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über den eigenen Fehler so beschämt, macht die Meg dann das, was solche Spieler gerne mal machen: Disconnecten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Community von Dead by Daylight teilt im Subreddit des Spiels immer wieder kleine Clips von Vorfällen aus dem Spiel. Besonders die Clips in der Kategorie „Just Leave!“ sollen darauf aufmerksam machen, dass es doch ratsam ist, die Flucht als Überlebender zu ergreifen, anstatt den Killer-Spieler noch ein wenig verspotten zu wollen und damit die Flucht zu gefährden.

Aus Sicht des Killers sind das Überlebende, die besonders gerne wild mit der Taschenlampe klicken, um zu nerven. Zumeist gepaart mit einer Situation, in welcher der Überlebende sich in Sicherheit wähnt und der Killer somit machtlos zusehen muss.

Überlebende und Killer-Spieler stehen in Dead by Daylight auf Kriegsfuß. Wenig verwunderlich, ist das Spielziel des einen doch, die anderen auszulöschen. Dennoch kommt es oft zu unsportlichen Verhalten, bei dem die eine Seite die andere trollt.

Wenn arrogante Überlebende in Dead by Daylight doch noch verlieren, freuen sich die Killer. Wie schön das ablaufen kann, zeigen wir hier.

Insert

You are going to send email to