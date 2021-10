Eigentlich ein kleiner Patch, bringt das Update 5.3.0 viele Änderungen an Dead by Daylight. Satte 14 Killer werden verändert – und eine neue Überlebende gibt es auch noch.

Der neuste Patch “Hour of the Witch” für Dead by Daylight ist live. Auch wenn das Herzstück des Kapitels die neue Überlebende Mikaela Reid mit ihren umstrittenem „Boon-Perk“ ist, hat der Patch noch viel mehr zu bieten: Insgesamt 14 Killer werden zumindest leicht überarbeitet und angepasst.

Zudem verschwindet eines der nervigsten Elemente des Spiels: Beschreibungen benutzen nun feste Zahlen als Werte und nicht mehr ominöse Beschreibungen wie „moderat“ oder „drastisch“.

Das kann die Überlebende Mikaela Reid

Mikaela Reid ist eine „moderne Hexe“, die sich gerne mit okkulten Ritualen, Weissagung und anderem mysteriösen Vorfällen beschäftigt. Entsprechend fallen auch ihre 3 Perks aus. Wie bei allen Überlebenden, sind die Perks zu Beginn nur für Mikaela verfügbar, können aber über das Blutnetz für alle Überlebenden freigeschaltet werden. Ihre 3 Perks sind:

Clairvoyance: Der Perk wird aktiviert, wenn ihr ein Totem läutert. Wenn ihr kein Item bei euch tragt, könnt ihr die „Aktive Fähigkeit“-Taste benutzen. Bis zu 8 / 9 / 10 Sekunden lang könnt ihr die Aura von allen Ausgangstoren, Generatoren, Haken, Kisten und der Falltür innerhalb einer Reichweite von 64 Metern sehen.

Boon: Circle of Healing: Drückt und haltet die „Aktive Fähigkeit“-Taste an einem glanzlosen oder Fluch-Totem, um es in ein Segen-Totem mit 24 Meter Radius zu verwandeln. Alle Überlebenden innerhalb des Radius können sich selbst ohne Med-Kit heilen und erhalten einen 90 % / 95 % / 100 % Bonus auf die Heilungsgeschwindigkeit.

Es kann immer nur ein Totem zeitgleich gesegnet werden. Alle Vorteile aller Boon-Perks werden in diesem Totem kombiniert.

Boon: Shadow Step: Drückt und haltet die „Aktive Fähigkeit“-Taste an einem glanzlosen oder Fluch-Totem, um es in ein Segen-Totem mit 24 Meter Radius zu verwandeln. Alle Überlebenden in der Reichweite hinterlassen keine Kratzspuren und ihre Aura wird dem Killer nicht angezeigt. Der Effekt des Totems verbleibt, nachdem Überlebenden den Radius verlassen, noch für 2 / 3 / 4 Sekunden.

Es kann immer nur ein Totem zeitgleich gesegnet werden. Alle Vorteile aller Boon-Perks werden in diesem Totem kombiniert.

Damit sind die Entwickler auch auf Feedback aus dem PTB eingegangen. Die Boon-Totems sind nun nicht mehr stapelbar, das Umwandeln eines Hex-Totems in ein Boon-Totem dauert nun satte 24 Sekunden und der grundsätzliche Radius dieser Perks wurde um 4 Meter reduziert. Damit sollte es nicht mehr zu so absurden Situationen kommen, in denen Überlebende einfach unsterblich waren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

14 Killer werden verändert, Trapper und Pig profitieren stark

Auch bei den Killern gibt es jede Menge Anpassungen – zu viele, um sie alle in diesem Artikel abzuhandeln. Die wichtigsten Änderungen seht ihr hier im Schnelldurchlauf, wenn ihr euch für alle Details interessiert, empfehlen wir die offiziellen Patch Notes im offiziellen DbD-Forum.

Das ändert sich am Fallensteller: Der Trapper (Fallensteller) kann nun standardmäßig 2 Fallen tragen und auf jeder Karte spawnen 6 Fallen. Seine Addons wurden fast alle überarbeitet, so können Fallen sich nach einer Flucht des Überlebenden selbst wieder aktivieren oder der Trapper sogar mit allen 8 Fallen im Inventar zu Beginn der Runde beginnen.

Das ändert sich am Geist: Der Wraith (Geist) wurde generft. Die Dauer seines Speed-Boost nach dem Erscheinen wurde um 20 % reduziert und sein Addon zur Aura-Erkennung hat nun nur noch einen Radius von 8 Metern (anstelle von 12 Metern).

Das ändert sich am Hinterwäldler: Der Hillbilly (Hinterwäldler) bekommt nur ein paar kleine Addon-Anpassungen, damit die Überhitzung seiner Waffe mit einigen Addons nicht mehr so schnell geschieht. Die anderen Änderungen fallen kaum ins Gewicht.

Das ändert sich an der Krankenschwester: Die Nurse (Krankenschwester) bekommt eine einzige Addon-Anpassung. Die „Line of Sight“-Einschränkung von „Torn Bookmark“ wird entfernt, dafür aber die Wiederaufladezeit ihrer Spezialfähigkeit um 50 % erhöht.

Das ändert sich am Wandler: Der Shape (Wandler) freut sich über ein paar Addon-Verbesserungen. So verliert der Vanity Mirror seine Einschränkung der Bewegungsgeschwindigkeit und Judith’s Tombstone verlangsamt ihn nur noch während er sich in Tier III seiner Fähigkeit befindet. Das ist offiziell das Ende des beliebten Memes von „Burger King Myers“, der sich besonders langsam bewegte.

Viele Killer bekommen Änderungen spendiert.

Das ändert sich an der Hexe: Die Hag (Hexe) erhält eine einzige Änderung. Das Addon Watterlogged Shoe erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Killers nun auf 4,6 m/s, also 115 %. Damit kann die Hag sich genau so schnell bewegen, wie die meisten anderen Killer.

Das ändert sich am Schwein: Beim Pig (Schwein) stehen über ein Dutzend Addon-Anpassungen an. So kann sie künftig durch Addons dafür sorgen, dass alle Überlebenden bereits zum Start der Partie mit Bärenfallen auf dem Kopf starten. Andere Addons sorgen dafür, dass Überlebende sich an den Jigsaw-Boxen verletzen, wenn sie bei einem Skill-Check scheitern oder dass die Aura von Generatoren angezeigt wird, wenn Überlebende mit einer Bärenfalle auf dem Kopf daran arbeiten.

Das ändert sich am Gespenst: Die Spirit (Gespenst) wird generft. Künftig können Überlebende hören, aus welche Richtung der Killer während ihrer Spezialfähigkeit kommt. Als Ausgleich dafür gibt es aber auch ein paar interessantere Addons, die Überlebende etwa mit einem Killer-Instinkt-Effekt anzeigen, wenn die Spirit an ihnen vorbeigeht. Außerdem hat dieser Killer nun eine eigene Musik für den Terror-Radius.

Das ändert sich an der Seuche: Bei der Plague (Seuche) gab es gleich mehrere Verbesserungen. So bewegt sie sich während der Abklingzeit ihrer Fähigkeit nun schneller, die Dauer der Verseuchung auf Gegenständen ist länger und Überlebende brauchen länger, um am Brunnen ihre Erkrankung zu kurieren. Ganz grundsätzlich bieten ihre Addons nun mehr Freiraum für coole Strategien – so kann sie wählen, dass ihre Seuche Überlebende nicht mehr direkt betrifft, aber die Verseuchung von Gegenständen dafür 100 % länger anhält.

Das ändert sich am Todesboten: Der Deathslinger (Todesbote) bekommt Anpassungen, die ihn vermutlich etwas schwächen. Sein Terror-Radius wächst von 24 Meter auf 32 Meter und er muss nun erst seine komplette „Zielen“-Animation abwarten, bevor er feuern kann. Dafür bewegt er sich beim Zielen nun schneller und einige seiner Addons wurden verstärkt und verlieren ihre Verlangsamung.

Das ändert sich bei Ghost Face: Auch Ghost Face bekommt eine klare Verbesserung. Die Abklingzeit seiner Fähigkeit wurde von 30 Sekunden auf 24 Sekunden reduziert. Entsprechende Addons, die ebenfalls die Abklingzeit reduzieren, wurden ein bisschen abgeschwächt – grundsätzlich ist das aber ein deutlicher Buff, der es nun erlaubt, mehr und unterschiedliche Addons mitzunehmen.

Das ändert sich bei der Fäule: Bei der Blight (Fäule) gibt es nur zwei kleine Addon-Anpassungen. Vor allem die Verbesserungen am Summoning Stone sorgen nun dafür, dass Paletten für satte 15 Sekunden blockiert werden und Überlebenden somit mehr Optionen gestohlen werden, um diesem Killer zu entgehen.

Das ändert sich beim Oni: Auch der Oni bekommt lediglich eine kleine Änderung und zwar einen Nerf am Addon Scalped Topknot. Die Reduktion der Aktivierungszeit des „Demon Dash“ wird halbiert, das Addon ist also deutlich weniger effektiv.

Das ändert sich beim Trickster: Beim Trickster gibt es lediglich einen kleinen Bugfix, denn ein Addon brachte mehr Vorteile als ursprünglich gedacht. Daher wird Ji-Woon’s Autograph etwas generft. Es sorgt nun dafür, dass lediglich eine Klinge weniger benötigt wird, anstelle von 2.

Zu guter Letzt wurden bei den meisten Addons die verwirrenden und unklaren Worte wie „moderat“ oder „drastisch“ gestrichen. Stattdessen gibt es nun klare Angaben in Sekunden, was genau ein Addon bringt und wie stark der Vor- und Nachteil ausfällt. Das sorgt für mehr Klarheit und behebt das Problem, dass Spieler entweder stundenlang ausprobieren oder schlicht googlen mussten, was denn der jeweilige Wert bedeutet.

Der Trapper ist endlich wieder ein wahrer Meister der Fallen.

Änderungen an der Hatch / Falltür

Die wohl wichtigste Änderung für Überlebende betrifft die Luke, auch Falltür oder im englischen „Hatch“ genannt. Bisher erschien die Luke, sobald mehr Generatoren repariert wurden, als sich Überlebende noch im Spiel befinden. Das hat sich nun geändert.

Die Luke erscheint nur noch dann, wenn ein Überlebender verbleibt und alle anderen gestorben oder entkommen sind.

Es ist somit nicht mehr möglich, an der Luke zu „campen“ und darauf zu hoffen, dass der andere Überlebende stirbt. Die Luke ist somit tatsächlich ein letztes Mittel zur Flucht und kann nicht mehr „geplant“ genutzt werden,um das ganze Team zu retten.

Abschied von Stranger Things

Der Patch brachte noch eine Reihe von kleinen Änderungen – denn die Stranger-Things-Charaktere verschwinden bald. Noch bis zum 17. November kann man Nancy, Steve und den Demogorgon kaufen, danach sind sie nicht mehr erhältlich. Wer die Charaktere dann besitzt, kann sie aber weiterhin verwenden.

Da die Lizenz mit Netflix erlischt, wurden auch sämtliche Perks der drei Charaktere umbenannt und in allgemeine Perks umgewandelt. Wundert euch also nicht, wenn „Inner Strength“ plötzlich „Inner Healing“ heißt – dieses Schicksal hat alle Perks der drei Charaktere ereilt.

Wie gefallen euch die ganzen Änderungen, die in diesem Patch waren? Gute und sinnvolle Anpassungen? Oder viel zu viel auf einmal?