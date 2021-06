Dead by Daylight: Auto-Bann-Feature sorgt schon jetzt für Panik

Automatische Accountstrafen in Dead by Daylight klingen für viele nach einem Traum. Andere sehen darin den Anfang vom Ende.

In Dead by Daylight soll es toxischen Spielern bald an den Kragen gehen – und das vollautomatisiert. Schon jetzt bricht Panik bei den Spielern aus und der allgemeine Tenor scheint zu sein: Ne, lasst mal bitte bleiben.

Was wurde gesagt? Im Zuge der Feierlichkeiten des 5. Geburtstags von Dead by Daylight wurde über kommende Features und Ideen gesprochen. Eines davon ist ein „Auto-Ban“-System, das problematische Spieler viel schneller aus dem Weg räumen soll, als das aktuell mit den manuellen Prüfungen des Supports möglich ist.

Wie soll das System funktionieren? Auch wenn genaue Details noch nicht offenbart wurden, sind zumindest die groben Rahmenbedingungen bekannt. Demnach sollen Spieler künftig auch weiterhin toxisches Verhalten melden können, das dann an die Entwickler weitergeleitet wird. Anstatt jeden Fall dann manuell zu prüfen – was viel Zeit in Anspruch nimmt – soll ein automatisches System greifen. Wenn genug Meldungen zu einem Spieler eingehen, wird automatisch eine Sperre ausgesprochen.

Regnet es bald Banns?

Community hegt Kritik: Seit der Ankündigung tauchen auf Reddit immer wieder Diskussionen dazu auf. Da Dead by Daylight leider viel Toxizität im Endgame-Chat hervorruft, sind sich Überlebende und Killer häufig nicht grün. Das führt gerne mal zu Beleidigungen und ungerechtfertigten Meldungen. Genau diese könnten aber zu einem Problem werden, wenn ein automatisches System die Strafen ausspricht. Schon in anderen Online-Spielen und MMOs gibt es vergleichbare Systeme. Geht eine bestimmte Anzahl an Meldungen zu einem Spieler ein, wird automatisch gesperrt – Details oft erst im Nachhinein geklärt.

Hinzu kommt der Umstand, dass in einem asymmetrischen Spiel die Meldungen für beide Spielergruppen auch massiv unterschiedlich ausfallen können. So könnte eine Überlebenden-Gruppe, die mit dem Spielstil eines Killers nicht zufrieden ist, gleich 4 Meldungen absenden, um schneller eine Strafe für den Killer zu erwirken.

Allerdings gibt es auch immer wieder Spieler, die klar sagen: Gebt den Entwicklern eine Chance und lasst das Feature doch erst einmal kommen. Wenn es dann schlecht ist, könne man es noch immer zeitnah wieder deaktivieren.

Behaviour für Probleme bekannt: Die allgemeine Skepsis in der Community rührt auch daher, dass Behaviour sich in den vergangenen Jahren eher schwer damit getan hat, neue Systeme zuverlässig zu implementieren. So ist seit Jahren im Gespräch, dass Killer-Spieler für jeden Killer eine eigene Wertung haben sollten, nach der Gegner ausgesucht werden. Das klappt nicht, genau so wie ein fehlerfreies Matchmaking.

Entsprechend skeptisch sind die Spieler, dass dieses Auto-Bann-System fehlerfrei funktioniert und nicht zu viele Kollateralschäden fordert, die dem Spiel eher schaden als nutzen.

Die Sorge ist groß, dass ein neues System vor allem von toxischen Spielern genutzt wird, um ehrliche Spieler abzustrafen, die nur einfach nicht so spielen, wie die anderen das gerne hätten.

Glaubt ihr, dass so ein System bei Dead by Daylight funktionieren kann? Oder ist das bei einem asymmetrischen Spiel eine ganz dumme Idee?