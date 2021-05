Zombies in Dead by Daylight sorgen für jede Menge Chaos. Das ist auch ziemlich interessant, denn es verleiht ein ganz neues Spielgefühl.

Vor zwei Tagen stellte Dead by Daylight das kommende Kapitel vor. Das ist ein Crossover mit dem „Resident Evil“-Franchise. Der neue Killer „Nemesis“ ist nicht nur allein für sich genommen schon eine arge Gefahr, sondern er hat noch eine ganze Menge Gehilfen dabei – Zombies. Die verteilen den tödlichen T-Virus, schädigen Überlebende und bringen sie auch mal zu Fall. Und das ist extrem witzig.

Was macht die Zombies so besonders? Die Zombies sind quasi von der KI gesteuerte Kreaturen, die langsam durch die Map schlurfen. Sie werden von Geräuschen angelockt und gehen demnach in Richtung der Überlebenden, wenn diese Geräusche verursachen. Sobald sie einen Überlebenden ausgemacht haben, schlurfen sie langsam in dessen Richtung und versuchen ihn zu hauen.

Welchen Zweck erfüllen Zombies? Zombies erfüllen dabei eine Vielzahl von Aufgaben und bescheren dem Killer zusätzliches Potenzial. Denn Zombies können:

Überlebende von Generatoren verscheuchen

Paletten verbrauchen, da Überlebende sie mit den Paletten temporär töten können

Überlebende infizieren, schädigen oder gar zu Fall bringen

Fluchtwege der Überlebenden abschneiden

Da Zombies nicht permanent ausgeschaltet werden können – aber extrem langsam sind – müssen die Überlebenden immerzu in Bewegung bleiben, um den Zombies zu entgehen.

Zombies sichern jede Menge Kills

Auf dem PTR toben sich Nemesis-Spieler bereits aus und schauen, wie gut das mit den Zombies bisher klappt. Dabei sind eine ganze Reihe lustiger Clips entstanden, die Zombies heldenhaft im Einsatz zeigen. Manchmal übernehmen sie sogar die ganze Arbeit.

Der erste Clip von STALK3R29 zeigt eine Verfolgungsjagd mit Jill Valentine. Obwohl Nemesis Jill nicht erreicht, geht sie trotzdem zu Boden – denn sie rennt nacheinander in zwei Zombies, die ihre Teamkollegen leider genau an die falschen Stellen gelockt haben.

Im zweiten Video von bxhDETAILSk wird eindrucksvoll gezeigt, wie gut die eigentlich recht „dumme“ KI der Zombies dabei helfen kann, einen Überlebenden aufzuhalten. Der Überlebende flieht nämlich auf eine runde Strecke mit zwei Ausgängen. Allerdings teilen sich Killer und Zombie auf, kesseln den Überlebenden von beiden Seiten ein. Er hatte keine Chance.

Der dritte Clip zeigt Jake, der sich im Schrank versteckt. Als die Nemesis ihn holen will, platzt er mittels des Perks „Head On“ aus dem Schrank und betäubt den Killer. Doch seine Flucht gelingt ihm nicht. Schon wenige Meter weiter wartet ein Zombie, der Jake kurzerhand aus dem Leben prügelt.

Der letzte Clip zeigt einen eher lustigen Umstand (der vermutlich noch geändert wird). Denn Zombies können eiskalt „facecampen“ und den Überlebenden am Haken gefangenhalten, während der Killer woanders herumläuft. Da hilft es nur, den Zombie wegzulocken, um dann die Rettung einzuleiten. Dieses Video zeigt, wie das nicht klappt:

Der letzte Clip zeigt einen Zombie, den man wohl normalerweise als Cheater bezeichnet hätte. Denn anstatt bei einer Fallmöglichkeit komplett nach unten zu stürzen, „versteckt“ sich der Zombie direkt an der Mauer und wartet auf den nächstbesten Überlebenden, der ebenfalls herunterspringen will. Mitten in der Luft schlägt der Zombie dann zu – und bringt den Überlebenden somit zu Fall.

Sind Zombies also OP? Das lässt sich jetzt noch nicht genau sagen. In den Clips sehen die Zombies zwar extrem stark aus, doch hört man von den Spielern zumeist, dass es sich dabei um Ausnahmefälle handelt. In vielen Matches haben die Zombies gar keinen oder nur wenig Einfluss. Manche Zombies werden schlicht niemals auf Überlebende aufmerksam und tragen dann gar nicht zum Verlauf der Runde bei.

Dennoch dürften Zombies ein spannendes, neues Element werden, das Dead by Daylight ein bisschen chaotischer und gruseliger gestaltet.

Wie kann man das schon spielen? Wer die Zombies selbst schon in Action erleben will, der muss Dead by Daylight auf dem PC spielen (über Steam). Dort könnt ihr euch den PTB-Client herunterladen und dann schon in das kommende Update reinschnuppern, um Killer und Überlebende auszuprobieren. Erreichter Fortschritt wird dabei allerdings nicht in die Live-Version des Spiels übernommen.

Wer lieber abwarten will, der kann das „Resident Evil“-Kapitel ab dem 15. Juni in der Live-Version spielen.

Beachtet bitte, dass die Zombies bisher nur auf dem PTB verfügbar sind und sie sich bis zum Release des Kapitels in knapp 3 Wochen noch ändern können.

Was haltet ihr von den Zombies in Dead by Daylight? Eine coole Ergänzung für den neuen Killer? Oder total OP und gegen den Sinn des Spiels?