Dead by Daylight: Neuer Killer bekommt KI-Zombies aus Resident Evil als Hilfe

Das nächste Kapitel von Dead by Daylight wurde enthüllt. Der neue Killer stammt aus dem „Resident Evil“-Universum. Und er verteilt das tödliche T-Virus.

Dead by Daylight wird bereits 5 Jahre alt. Schon im Vorfeld zu den Feierlichkeiten hatten die Entwickler einen kleinen Teaser veröffentlicht, der klar machte, dass es ein Crossover mit „Resident Evil“ geben würde. Jetzt wurde im Stream die Katze aus dem Sack gelassen. Das schreckliche Monster Nemesis wird auf die Spieler losgelassen und die Überlebenden bekommen Verstärkung von der legendären Jill Valentine und Leon S. Kennedy.

Das kann Nemesis, der neue Killer in Dead by Daylight

Nemesis ist ein großer Fleischkoloss, der mithilfe des T-Virus geschaffen wurde, um Probleme für die Umbrella-Corporation aus dem Weg zu räumen. Exakt das macht das „Ding“ auch. Nur wehren sich Feinde dieses Mal nicht mit Waffengewalt, sondern können nur Paletten schmeißen. Also wohl leichtes Spiel für Nemesis.

Was kann Nemesis? Das große Ungetüm besitzt die Standardwerte für Killer. Das heißt, eine Bewegungsgeschwindigkeit von 115 % und einen Terror-Radius von 32 Metern.

Als Spezialangriff kann Nemesis einen Tentakel aus dem Arm gleiten lassen, der Überlebende über eine kleine Distanz hinweg treffen kann.

Getroffene Überlebende werden mit dem Virus infiziert. Sie übergeben sich, husten und machen so leichter auf sich aufmerksam. Gleichzeitig steigt die Mutationsrate des Killers.

Ist ein Überlebender bereits infiziert, dann erleidet er stattdessen bei einem Treffer Schaden.

Durch die gesteigerte Mutationsrate wird die Fähigkeit von Nemesis immer stärker:

Auf Stufe 2 kann der Tentakel Paletten und zerstörbare Wände vernichten.

Auf Stufe 3 ist die Reichweite des Tentakelschlags deutlich erhöht.

Überlebende können die Infektion heilen, wenn sie eines der Vakzine auf der Karte konsumieren. Aber Achtung: Die gibt es nur in begrenzter Anzahl. Sind alle verbraucht, dann steht das Team ohne Heilungsmöglichkeit da.

Doch das ist noch nicht alles. Nemesis wird von KI-Zombies begleitet, die durch die Karte schlurfen. Die Zombies werden von Geräuschen angelockt. Zombies, die Überlebende attackieren, infizieren sie mit dem T-Virus. Ist der Überlebende bereits infiziert, erleidet er Schaden. Überlebende können Zombies mit Paletten töten, Nemesis kann Zombies mit Tentakeln ausschalten, um die Mutationsrate zu steigern. Getötete Zombies spawnen nach kurzer Zeit neu.

Nemesis ist massiv. Und sieht auch furchteinflößend aus.

Das sind die Perks von Nemesis: Nemesis kommt mit drei einzigartigen Perks daher. Diese gehören exklusiv zu Nemesis, können später aber über das Blutnetz an andere Killer weitergereicht werden.

Lethal Pursuer: Zu Beginn einer Prüfung wird euch die Aura aller Überlebenden für 5 / 6 / 7 Sekunden angezeigt.

Hysteria: Wenn ihr einen Überlebenden mit einem normalen Angriff trefft und dabei seinen Gesundheitszustand von Gesund auf Verletzt ändert, leiden alle verletzten Überlebenden für 20 / 25 / 30 Sekunden am Oblivious-Zustand. Hysteria kann nur einmal alle 60 Sekunden ausgelöst werden.

Eruption: Wenn ihr einen Generator beschädigt, wird seine Aura in gelber Farbe angezeigt. Wenn ihr einen Überlebenden mit einem normalen Angriff in den Sterbend-Zustand versetzt (= er geht zu Boden), explodieren alle markierten Generatoren und verlieren 6 % zusätzlichen Fortschritt und ihre Markierung verschwindet.

Überlebende, die einen Generator während der Explosion reparieren, schreien auf und leiden für 10 / 12/ 14 Sekunden unter dem Incapacitated-Effekt (können kaum Aktionen ausführen wie Reparieren, Heilen oder Totems läutern). Eruption hat eine Abklingzeit von 90 Sekunden.

Die Perks der beiden Überlebenden

Da das „Resident Evil“-Kapitel mit zwei Überlebenden daherkommt, gibt es auch die doppelte Menge an Perks. Sowohl Jill Valentine als auch Leon S. Kennedy haben drei eigene Perks.

Das sind die Perks von Jill Valentine: Jill Valentine startet mit diesen exklusiven Perks:

Counterforce: Ihr läutert Totems 20 % schneller. Wenn ihr ein Totem geläutert habt, seht ihr das am weitesten von euch entfernte Totem für 2 / 3 / 4 Sekunden und ihr erhaltet einen stapelbaren, zusätzlichen Bonus von 20 % auf die Läuter-Geschwindigkeit.

Resurgence: Ihr erhaltet sofort 40 % / 45 % / 50 % Heilungsfortschritt, wenn ihr euch selbst vom Haken befreit oder vom Haken gerettet werdet.

Blast Mine: Blast Mine wird aktiviert, wenn ihr einen addierten Generatorfortschritt von 66 % repariert habt. Nachdem ihr einen Generator für 3 Sekunden repariert habt, könnt ihr die Taste für die aktive Fähigkeit drücken, um eine Blast Mine am Generator zu installieren, die für 35 / 40 / 45 Sekunden aktiv bleibt. Der entsprechende Generator wird für alle Überlebenden sichtbar markiert. Pro Generator kann nur eine Blast Mine gleichzeitig angebracht werden. Wenn der Killer den präparierten Generator beschädigt, explodiert die Falle, der Killer wird betäubt und alle Spieler in der Nähe geblendet.

Wo Nemesis hinlangt, da wächst so schnell kein Gras mehr.

Das sind die Perks von Leon S. Kennedy: Der Herr Leon S. Kennedy kann mit diesen Eigenschaften in die Partie starten:

Bite the Bullet: Ihr erzeugt keinerlei Geräusche, während ihr heilt. Gescheiterte Skill-Checks bei der Heilung erzeugen keine Geräusch-Markierung für den Killer und der Fortschritt wird nur um 1 % zurückgesetzt.

Flashbang: Nachdem ihr 50 % Fortschritt an irgendeinem Generator repariert habt, aktiviert Flashbang. Betretet einen Schrank, während ihr kein Item tragt und drückt die Taste für die aktive Fähigkeit, um eine Blendgranate herzustellen. Die Blendgranate hat eine Aufladung, erschafft beim Wurf eine Geräusch-Markierung und blendet.

Rookie Spirit: Schließt 3 Gute oder Perfekte Skill-Checks ab, um Rookie Spirit für den Rest der Prüfung zu aktivieren. Sobald aktiv, seht ihr die Auren aller beschädigten Generatoren.

Wann erscheint das Kapitel? Der „Resident Evil“-DLC erscheint am 15. Juni, also in knapp 3 Wochen. Zumindest ist das der Plan, sollten sich auf dem PTR keine großen Probleme mehr zeigen.

Der PTB (Test-Server) ist auf der PC-Version übrigens schon aktiv. Dort könnt ihr Killer und Überlebende bereits ausführlich testen.

Was haltet ihr von diesem DLC für Dead by Daylight? Ein cooles Crossover? Oder sind Zombie-NPCs irgendwie falsch in diesem Spiel?