Dead by Daylight: Die Pride-Flagge sorgt für Stress – Aber nicht so, wie ihr denkt

Die bunte Regenbogenflagge in Dead by Daylight macht Probleme. Denn sie erschafft ein paar unangenehme Diskussionen.

In vielen Spielen gibt es aktuell kleinere Events oder Feierlichkeiten rund um den „Pride-Month“. Auch in Dead by Daylight gibt es zumindest ein kleines Detail, denn die Spieler können sich eine Pride-Flagge als Anhänger holen. Mit der Regenbogen-Flagge können Überlebende und Killer dann ihre Zugehörigkeit oder Solidarität mit der „LGBTQ+“-Community zeigen.

Doch der kleine Anhänger in Form der Pride-Flagge löst viele Diskussionen aus. Und auf kaum eine davon gibt es eine zufriedenstellende Antwort.

Wie bekommt man die Flagge?

Wenn ihr den Anhänger in Dead by Daylight sowohl für Killer als auch Überlebende haben wollt, dann steuert einfach den Shop des Spiels an. Dort könnt ihr einen „Code einlösen“ und gebt dort einfach das Wort „PRIDE“ ein. Schon habt ihr den Anhänger und könnt damit die Opferhaken euer Killer oder die Taille eurer Überlebenden schmücken.

Die meisten von Euch werden nun vermutlich mit den Schultern zucken und sich denken: „Eine Pride-Flagge in Dead by Daylight. Okay. Wer sie benutzen will, benutzt sie und wer nicht, der eben nicht.“ So geht es vermutlich den meisten – aber leider nicht allen.

Was ist das Problem? Obwohl die Pride-Flagge als Anhänger bei vielen gut ankommt, gibt es Sorgen. So fürchten manche Spieler, dass sie, wenn sie den Anhänger benutzen, erst recht das Ziel von Anfeindungen jeglicher Art in Dead by Daylight werden. Manche Überlebende fürchten, dass sie sich damit quasi zum Primärziel für homophobe Killer-Spieler erklären, während Killer und Überlebende befürchten, dass allein das Verwenden des Anhängers dazu führen könnte, dass man mehr Feindseligkeiten und unterschiedlichen Trolling-Versuchen ausgesetzt ist.

Doch auch umgekehrt funktioniert die Argumentation. Auf der anderen Seite könnten nämlich – so die Sorge – Überlebende die Pride-Flagge einfach immer tragen, um Killer damit abzuschrecken, diese Überlebenden nicht zuerst aufzuhängen oder zu töten. Denn dann könnte der Überlebende schlicht behaupten: „Der Killer hat mich nur wegen der Pride-Flagge die ganze Zeit getunnelt und fokussiert.“

Gezielte Angriffe können zu Strafen führen: Eine letzte Sorge ist, dass Spieler mit der Pride-Flagge einfach häufig von anderen Spielern gemeldet werden, um sie zu mobben und somit womöglich eine Accountsperre zu verhängen.

Hier haben die Entwickler von Dead by Daylight allerdings schon klargestellt, dass einiges davon eine unbegründete Sorge ist. Wenn Spieler das Melde-System nutzen, dann würden die Fälle einzeln geprüft. So hieß es vom Twitter-Account von Dead by Daylight:

Eine kurze Ankündigung: Leute speziell ins Ziel zu nehmen, weil sie den Anhänger verwenden ist gezielte Belästigung. Jeder, der sich dazu entschließt, das zu tun, wird bestraft. Um das zu präzisieren, wir sprechen keine Banns ohne Beweise aus. Vergehen, die zu Sperren führen, sind etwa Griefing, Hassrede, wiederholte Belästigung und andere.

Während das natürlich eine löbliche Aussage ist, merken andere Spieler an, dass es wohl kaum eine Möglichkeit gibt, klar herauszufinden, warum Spieler belästigt werden und ob der Anhänger wirklich der Grund dafür ist.

Wie man es auch dreht und wendet, die Pride-Flagge sorgt in Dead by Daylight für einige Diskussionen, auf die es kaum eine zufriedenstellende Antwort gibt.

Im Grunde kann man nur an alle appellieren: Tötet jeden mit gleichem Elan und meldet nur Leute, die das auch wirklich verdient haben.

Ein Pride-Event macht auch bei anderen Spielen Schlagzeilen – etwa bei League of Legends, denn da feiert ein Land nicht mit.