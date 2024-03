8 der besten Strategiespiele aller Zeiten bekommt ihr auf Steam gerade für unter 10 €

Hier hat EA einiges an Potential liegenlassen. Dass es funktioniert, zeigen das C&C-Remaster von 2020 oder auch das Stronghold-Remaster. Schade, trotzdem bleiben unter 10 € ein gutes Angebot für die Spiele, von denen ich persönlich vor allem Alarmstufe Rot 2 und 3 sowie Tiberian Wars bzw. Kanes Rache empfehlen kann. Und wenn ihr noch etwas länger wartet, könnt ihr bald das Remaster eines echten Klassikers spielen: Age of Mythology kommt zurück!

EA hat haufenweise Klassiker aus der Vergangenheit auf Steam neu veröffentlicht und bietet die Spiele nun direkt mit dickem Rabatt an. Darunter sind alle Titel der berühmten Strategiespiel-Reihe Command and Conquer.

