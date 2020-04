Im Battle Royale Call of Duty: Warzone gab es erneut etliche Anpassungen im neusten Patch. Eine davon betrifft eines der wichtigsten Items.

Um welches Item geht es? Die Loadouts sind teurer geworden. Ihr Preis ist von $8.500 im letzten Patch auf stolze $10.000 angestiegen. Damit ist das Item mittlerweile fast doppelt so teuer wie zu Beginn, denn zum Release von Warzone waren die Loadouts noch für $6.000 zu bekommen.

Warum sind Loadouts so wichtig? Die Loadouts sind das vermutlich wichtigste Item im Spiel, weil sie euch den Zugang zu euren eigenen Waffen samt zugehöriger Ausrüstung und Perks gewähren. Nur auf diese Weise lassen sich in Warzone überhaupt Perks bekommen. Deshalb solltet ihr Loadouts und zwei weitere Items in jeder Runde kaufen.

Das richtige Loadout kann über Sieg und Niederlage entscheiden, denn ihr bestimmt damit nicht nur genau, welche Waffe ihr bekommt, sondern auch, welche Aufsätze sie hat. Auf der Map findet ihr sonst nur vorgefertigte Versionen. Die besten Waffen und Aufsätze für eure persönlichen Loadouts haben wir hier vorgestellt.

Möglicherweise gibt es in einer Kategorie einen neuen Champion, denn es gibt geheime Änderungen an Scharfschützengewehren.

Die einzigen Items, die vergleichbar wichtig sind, sind die Selbstwiederbelebung und der Wiedereinstieg. Das gilt allerdings beides nur, wenn ihr im Team unterwegs sind und nicht den Solo-Modus spielt, denn hier werdet ihr bei der Wiederbelebung meist direkt getötet und könnt den Wiedereinstieg gar nicht nutzen.

Warum werden Loadouts teurer?

Das waren mögliche Probleme: Die Entwickler haben nicht verraten, wie genau es zu der Entscheidung gekommen ist. Offenbar gibt es aber einfach für die Spieler zu früh zu viel Geld zum Abstauben.

Die Kohle bekommt ihr schnell durch Verträge und Kisten. Wenn ihr die Aufträge richtig nutzt, habt ihr in wenigen Minuten das Loadout zusammen.

Ein starkes Loadout ist für Solo-Spieler nun schwerer zu bekommen.

In den Gruppen-Modi wie etwa den neuen 4-er Teams ist es sogar möglich, dass die Spieler das Geld einfach zusammenlegen und sich zusammen ein Loadout kaufen. So kommen sie als Team unter Umständen noch schneller an die Beute.

Welche Folgen hat das? Einige Fans reagierten schon damit, dass diese Entscheidung nicht gut sei. Das führe nur dazu, dass es für Solo-Spieler nun fast unmöglich sei, schnell an Loadouts zu kommen, während Gruppen nicht merklich länger brauchen würden.

Sinnvoller wäre es gewesen, die Kosten abhängig von der Gruppenstärke zu machen. So wäre es immer gleich schwer, an seine Ausrüstung zu kommen. Auf diese Weise wäre man aber stärker darauf angewiesen, die zufälligen Drops zu nutzen, die abgeworfen werden und um diese zu kämpfen.

Die Änderung an den Loadouts ist nur eine der vielen Anpassungen von Season 3. Lest hier, was der Patch vom 7. April noch verändert hat.