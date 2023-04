Die Wirtschafts-Simulation „Big Ambitions“ ist für viele eine positive, große Überraschung im Frühling 2023 auf Steam. Die Leute lieben das Spiel, feiern in Reviews die „realistische Simulation“ des Aufstiegs vom Supermarkt-Kassierer zum Millionär. Unser Autor Schuhmann sagt: Man müsste mir sehr viel Geld zahlen, damit ich das spiele.

Was ist das für ein Spiel?

Big Ambitions erschien am 10. März auf Steam und kostet 23 € (via steam). Es ist noch im Early Access – soll Ende 2023, Anfang 2024 dann offiziell seinen Release haben.

Im Spiel startet ihr als junger Mann in New York. Ihr habt allerdings einen reichen Onkel, der euch eure erste Wohnung besorgt und den Einstieg ins „Erwachsenen-Leben“ erleichtert.

Ihr könnt in New York euren Aufstieg in den Kapitalismus planen, Geschäfte kaufen, euch nach oben arbeiten, reich werden. Das Ziel ist es offenbar, euch virtuell die eigene Yacht zu gönnen, nach der sich bekanntlich jeder im echten Leben sehnt.

Steam-Reviews feiern „Sims trifft GTA trifft Retail Tycoon“

Warum feiern Leute das Spiel? Auf Steam hat „Big Ambitions” beeindruckende 95 % positive Reviews. Die Spieler zeigen sich begeistert:

„Sims trifft GTA trifft Retail Tycoon. Macht süchtig und ist noch im Early Access. Kann nicht warten, was sie noch geplant. Mit Leichtigkeit mein Lieblings-Spiel 2023 bislang.“

„Die Business-Simulation, von der wir alle geträumt haben?“

„Big Ambitions ist eine sehr interessante und abwechslungsreiche Wirtschaftssimulation, verbunden mit einer Lebenssimulation.“

Warum hab ich mich auf das Spiel gefreut? Nachdem ich die Reviews gelesen habe, freute ich mich richtig auf das Spiel. Seit fast 30 Jahren und dem ersten Anstoß, stehe ich auf Wirtschafts-Simulationen:

Ich hab die deutsche Ur-Simulation „Kaiser“ noch auf dem C64 gespielt

als Jugendlicher hab ich bei Freunden dann Anstoß auf dem Amiga gezockt oder durfte dabei in viel zu kleinen Zimmern mit viel zu vielen Teenagern wenigstens dabei zusehen, wie andere gespielt haben

hab mit dem eigenen PC später zig Stunden in Sim City verbracht

habe eine schon fast erschreckende Obsession für Biing entwickelt

mich in Indie-Perlen wie „Project Hospital“ verbissen

von den tausenden Stunden in verschiedenen “FIFA Manager”-Versionen will ich gar nicht anfangen.

Ich will damit sagen: Ich steh wirklich auf Wirtschafts-Simulationen.

Statt sich durch Menüs zu klicken, muss man in Big Ambitions wirklich laufen

Das ist der Unterschied bei Big Ambitions: Die meisten Simulationen sind abstrakt, man leitet als gottgleiches Wesen die Geschicke seiner Mitarbeiter oder seiner Welt. Bei Big Ambitions spielt man aber wirklich die Figur, den angehenden Wirtschaftsmagnaten und muss statt in ein Menü zu klicken, tatsächlich von A nach B laufen. Dabei gilt es, wie in einem Survival-Spiel darauf zu achten, genug gegessen und geschlafen zu haben.

Das Spiel macht in den ersten 50 Minuten etwas, das man im MMORPG-Bereich als „Backtracking“ kennt: Man muss immer wieder dieselben Wege entlang gehen.

In „Big Ambitions“ beginnt man in einer Art Tutorial und richtet sich wie in „Die Sims“ erstmal seine Wohnung neu ein. Wo ich aber bei „Die Sims“ alles in einem Menü kaufen kann, erwartet „Big Ambitions“ von mir ernsthaft, die Straße runter zu laufen und mir Lebensmittel in einem Geschäft zu kaufen.

Kaum bin ich wieder zu meiner Wohnung gelatscht, schickt mich das Spiel zurück in das Geschäft – ich soll da meine erste Schicht „als Verkäufer“ abreißen.

Wo es vorher noch „ultra-realistisch“ war, kommt jetzt der harte Bruch: Die Schicht sieht so aus, dass ich auf meinen Arbeitsplatz klicke und dann ein Timer 8 Stunden runterzählt, während nichts weiter passiert. Genau an der Stelle, wo Realismus angebracht wäre, und wo man ein neues Gameplay-Element einführen könnte, wird die Simulation also total abstrakt.

Ich sehe einem Timer dabei zu, wie er abläuft. Aufregend.

Wer jetzt denkt, danach beginnt das Spiel so richtig, den schickt das Spiel wieder nach Hause zum Schlafen und am nächsten Morgen erneut in die Richtung des Supermarkts nur eine Straßenecke weiter, um dort Material für seinen ersten Laden zu kaufen. Das macht man dann aber nicht mehr per Fuß, sondern muss sich in einem Wagen durch den zähen Verkehr von New York quälen und sich da einen Parkplatz suchen und korrekt einparken – sonst belastet ein Strafzettel das schmale Budget.

Nach einer Weile fährt man im Auto durch New York und muss sich einen Parkplatz suchen.

Ich treffe keine Entscheidung, laufe immer nur dieselbe Strecke von A nach B

Das ist mein erster Eindruck: An der Stelle, nach etwa 20 Minuten, hab ich noch nicht eine spannende Entscheidung getroffen, bin aber schon 4-mal dieselbe Strecke von meiner Wohnung in den Supermarkt oder ins andere Geschäft gelatscht. Das letzte Mal, um Kassenbons und eine Registrierkasse zu kaufen, als Pakete in mein Auto zu schleppen, dann mit dem Ding in mein Geschäft zu tuckern und es dort aufzustellen.

Und danach geht es genauso weiter: Das Spiel schickt mich in irgendeine Bibliothek, wo ich einen „Management-Kurs“ absolvieren muss, um die ersten Mitarbeiter zu beschäftigen.

Ich klick also auf den Studien-Platz und wieder läuft der Timer. Weil mein Charakter aber vorher nichts gegessen hat oder noch müde ist, schaffe ich es zwar den Kurs durchzubüffeln, falle danach aber in Ohnmacht und werde ins Krankenhaus transportiert, wo das Spiel von mir allen Ernstes erwartet, dass ich den ganzen Weg bis zu meinem Haus zurücklaufe.

Also bei aller Liebe und Vorschuss-Lorbeeren. An der Stelle hab ich von Steam meine 23 € zurückverlangt.

Das große Ziel ist wohl die Yacht – ich werde sie nie erreichen.

Big Ambitions ist wie Hütchen aufstellen, statt Spieler kaufen

Das ist mein Fazit: Wenn Anstoß 1 vor 30 Jahren so gewesen wäre wie „Big Ambitions“, hätte ich dort keinen Kader zusammengestellt oder mein Stadion ausgebaut, sondern ich hätte erstmal im Training zwei Stunden Hütchen aufgestellt, danach erst die linke und dann die rechte Wade von Thomas Müller massiert und hätte im Anschluss noch vom Trainingsplatz durch die Münchner Innenstadt nach Hause fahren dürfen, und hätte nur gehalten, um mir kurz gefrorene Lebensmittel zu kaufen, damit ich nicht auf dem Weg ins Bett in Ohnmacht falle.

Das mag man jetzt als lebensnahe Simulation total realistisch finden, im richtigen Leben läuft man ja auch ständig dieselben Strecken lang, aber so weit geht meine Liebe zu Simulationen einfach nicht.

Die 95 % positiven Reviews kann ich mir so erklären, dass Big Ambitions tatsächlich eine ganz bestimmte Zielgruppe sehr gut anspricht (wahrscheinlich dieselben Nerds, die auch 3 Stunden lang Omnibus fahren) – und alle anderen von vorneherein die Finger davon lassen.

Vielleicht tue ich dem Spiel unrecht und es wird nach dem Tutorial fantastisch und offen, aber eine gewisse Vorliebe für Backtracking und eine hohe Frustrationstoleranz muss man wohl aufwenden, um allein durchs Tutorial zu kommen.

Wie gesagt … Omnibus-Nerds:

Mein neues Lenkrad für 250 € war mein wichtigster Gaming-Kauf