GOG.com verschenkt für kurze Zeit Biing 1 und 2 – Großartige, deutsche Strategie-Spiele … mit Brüsten

Gerade über den Misserfolg von Biing 2 ranken sich in der Community bis heute Legenden. Auf Fan-Seiten wird gerne erzählt (via forumromanum ), die PC-Games Journalistin Petra Fröhlich (damals noch Petra Maueröder) habe die Serie gekillt. Sie soll irgendwie dafür verantwortlich sein, dass es kein Biing 3 gab.

Wer denkt, er könne Biing mal so eben durchklicken und sich amüsieren, wird ein rüdes Erwachen erleben. Das Spiel ist schwierig. Es gilt vor allem mal die harten Anfangswochen zu überleben. Es ist eigentlich nur mit einem Anfänger-Guide möglich, die ersten Tage zu bestehen (via biing-fansite.de ).

Biing ist, aus heutiger Sicht, fast eine Art Text-Adventure: Es wird wenig grafisch dargestellt, die eigentliche Action des Spiels findet in Texten statt, wenn man etwa auswählen muss, wie der Arzt einen Patienten nun genau behandelt. Auch die Action in den Krankenwagenrennen findet nur im Text statt, man sieht nicht wirklich was.

