Bastler zeigt auf Twitch ein verrücktes Experiment, erzeugt Strom aus 8 Bechern Chili und treibt damit eine Handheld-Konsole an

Eine basische Voltaikzelle ist eine Kupfer- und Zinkelektrode in einer Salz-Essig-Mischung. Das Chili ist sowohl salzig als auch sauer, was bedeutet, dass wir es wie eine Voltaikzelle verwenden können.

Um das Chili-Gericht mit der Handheld-Konsole zu verbinden, fertigte er aus einem Kupfer-Rohr und einer Zink-Schiene mehrere Elektroden an. Der Bastler verdrahtete anschließend die Konsole mit den Elektroden in der Chili-Essig-Mischung, die er inzwischen auf mehrere Becher verteilt hatte.

In seinem Versuch ging es darum, eine Handheld-Spielkonsole, ohne herkömmliche Batterien, mit Energie zu versorgen. Für diesen Zweck bereitete er ein Chili-Gericht zu, das genügend Strom erzeugte, um den Handheld mit dem darauf befindlichen Spiel „Sonic The Hedgehog 3“ anzutreiben.

