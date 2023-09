Tüftler stellt eigenen PC für unterwegs vor, passt in die Hand und lässt sich vollständig anpassen

Auf YouTube zeigt ein Bastler den Prototyp seines Gaming-Handhelds. Alle verbauten Komponenten lassen sich problemlos austauschen. Schon bald könnt ihr den Gaming-PC für die Hosentasche auch selbst zusammenbauen.

Seit der Veröffentlichung des Steam Deck buhlen immer mehr Entwickler mit ihren eigenen Handhelds um die Gunst der Gamer. Dabei versuchen sie sich gegenseitig mit immer stärkerer Hardware und besonderen Ausstattungsmerkmalen zu übertrumpfen.

Steam Deck: Das sind die 6 spannendsten Alternativen 2023

Was macht diesen Handheld so einzigartig? Ein Bastler hat nun einen Prototyp entwickelt, der sich komplett aufrüsten lässt. Das Gerät könnte sich mit diesem Alleinstellungsmerkmal seinen Platz in der Unterhaltungselektronik sichern. Der Erbauer plant zudem Selbstbau-Kits für alle, die sich einen mobilen Gaming-PC selbst zusammenbauen wollen.

PC-Gaming-Power im Hosentaschen-Format

Was für ein System stellt der Tüftler vor? Ein Einzelentwickler, der sich auf YouTube Pitstoptech nennt, hat in einem Video den Prototyp seines eigenen entwickelten Handheld präsentiert. Das Gehäuse hat er vermutlich selbst entworfen und mit einem 3D-Drucker erstellt.

Die Hardware im Inneren kommt unter anderem vom Hersteller Framework, der für seine modularen Laptops bekannt ist. Dies bedeutet einen schnellen und einfachen Austausch der einzelnen Teile, falls ein Defekt vorliegt oder eine Komponente aufgerüstet werden soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die wichtigsten Details in der Übersicht:

Framework-Mainboard mit Intel Core i7-1260P-Prozessor und XE-Grafikeinheit, USB-C-Anschluss und 3,5 mm Audio-Klinkenstecker, Bluetooth- und WLAN-fähig

16 GB Arbeitsspeicher

512 GB SSD

7 Zoll großer Full-HD-Touchscreen, Auflösung 192×1080

61 Wh Batterie-Akku

Welche Eigenschaften bietet der Prototyp darüber hinaus? In dem kurzen Video geht der Erfinder kurz auf einige der Spezifikationen ein. So ist es z.B. möglich, die beiden Bluetooth-Controller links und rechts in das Gehäuse des Handhelds zu stecken. Auch ein Tausch gegen andere Modelle des verwendeten Herstellers sind möglich.

Wie stark ist der verbaute Akku? Er erwähnt außerdem zwei verbaute Stereolautsprecher und die Möglichkeit, den Akku ebenfalls zu wechseln. Der Akku im Steam Deck hat im Vergleich lediglich eine Leistung von 40 Wh (Wattstunden). Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz.

Neue Modelle und DIY-Bausatz

Wird es noch andere Varianten geben? Ja, für die Zukunft plant der Erfinder, seinen Handheld auch mit Mainboards auf AMD-Basis herzustellen. Dies würde die Auswahl beim handlichen und modularen Gaming-System erweitern und potenziellen Käufern eine größere Auswahl bieten.

Zusätzlich möchte „Pitstoptech“ auch Bausätze seines Prototyps anbieten. Damit hätten interessierte Anwender die vollständige Kontrolle über ihren zukünftigen Gaming-PC im Hosentaschen-Format.

Einzig der Preis könnte seiner innovativen Idee noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ein einzelnes Mainboard von Framework kostet bereits fast so viel wie voll funktionsfähige Geräte. Zum Beispiel das “ROG Ally” von Asus.

Auch andere User haben kreative Lösungsansätze, beispielsweise um die Menge an Wegwerfelektronik zu verringern: Nutzer kauft Hardware, die keiner mehr braucht, macht daraus schicke Wand-Deko