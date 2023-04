Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Auch Sony soll in nächster Zeit eine Handheld-Konsole auf den Markt bringen. Alle bisher dazu bekannten Informationen findet ihr in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO:

Asus ROG Ally vs. Steam Deck: In folgender Tabelle stellen wir euch die teils offiziellen, teils spekulierten Daten mit dem Steam Deck gegenüber.

Welche Hardware steckt im ROG Ally? Laut Leaks soll ein völlig neuer Ryzen-Prozessor mit Grafikchip (eine sogenannte APU) von AMD in dem System stecken (via twitter.com ). Angeblich soll eine APU, die 8 Kerne und 16 Threads besitzt und mit 3,3 GHz takten soll. Im Boost soll sich die Leistung sogar auf 5 GHz steigern lassen.

Was kostet der ROG Ally? Laut bekanntem Leaker (via twitter.com ) soll das Gerät zwischen 649 und 699 US-Dollar kosten. Damit würde der Preis rund 100 US-Dollar höher als das teuerste Modell vom Steam Deck liegen.

Asus erklärte dem Tech-Channel Linus Tech Tips in einem Statement, dass das Gerät in den „nächsten Monaten“ veröffentlicht werden solle (via dexerto.com ).

Insert

You are going to send email to