In einem neuen Spiel auf Steam ist die richtige Vorbereitung wichtiger als der Kampf und es lässt mich nicht mehr los 

Alles in allem ist Backpack Battles schon jetzt ein unterhaltsames Spiel, das Lust auf mehr macht. Nach meinen ersten Partien entfachte das Game bei mir übrigens eine regelrechte Obsession, vergleichbare Inventar-Management-Spiele zu finden, da mich das Spielprinzip so begeisterte.

Was gefällt mir nicht so gut? Auch bei Spielen, die über jeweils abgeschlossene Partien gespielt werden, bin ich persönlich immer ein großer Freund von Metaprogress. Damit meine ich irgendeine Art an Fortschritt, den ich dauerhaft erzielen kann.

Was gefällt mir gut? Backpack Battles schafft für mich die perfekte Gratwanderung zwischen Strategie und Glück, die mich Runde für Runde an den PC fesselt.

Aktuell könnt ihr das Spiel bereits in einer Demo-Version mit zwei spielbaren Charakteren testen. Schon am 08. März soll dann der Early-Access starten und zwei weitere Klassen ergänzen.

