Amouranth enthüllt, wie unverschämt viel Geld sie damit verdiente, auf Twitch zu schlafen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen habe sich das nächtliche Streamen sogar positiv auf ihre Erholung ausgewirkt: Sie habe Sub-Goals gehabt, um die Schlaf-Streams zu verlängern. So habe sich rechtfertigen können, in dieser Zeit nicht produktiv zu sein und teilweise mehr geschlafen, als ohne Stream.

Das wahre Geld sei jedoch anderswo geflossen: „Zählt man die potenziellen Konversionen zu OnlyFans, dann sind es vielleicht 10.000 bis 15.000 Dollar.“ Pro Nacht, versteht sich. 2021 und 2022 verbrachte die Streamerin jeweils an die 100 Stunden schlafend auf Twitch (via sullygnome ).

Es ist also wenig überraschend, dass auch Amouranth sich am Trend der Schlaf-Streams versuchte. Im Podcast „The Iced Coffee Hour“ schockierte sie ihre Gastgeber damit, wie viel Geld sie im Schlaf verdiente.

Zuschauer erhielten die Möglichkeit, Geld zu bezahlen, um Streamer aktiv am Schlafen zu hindern. Für Donations können sie etwa ein grelles Licht einschalten, laute oder störende Geräusche abspielen oder sogar eine Vorrichtung aktivieren, die einen Kübel Wasser über den Schlafenden ausschüttet (via Der Standard ).

